Dhurandhar 2 ने पहिल्याच दिवशी कमावला 'इतक्या' कोटींचा गल्ला, बॉलिवूडच्या ओपनर सिनेमांचे सगळे रेकॉर्ड मोडले

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE:आदित्य धर दिग्दर्शित Dhurandhar 2 सिनेमाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. हा सिनेमा १९ मार्च रोजी जगभरात प्रदर्शित करण्यात आला. रणवीर सिंह यांच्या मुख्य भूमिकेत असलेल्या या सिनेमामध्ये अनेक ट्वीस्ट, थरार आणि हिंसा दाखवण्यात आलीय. काही क्लाइमॅक्स असे आहेत की, ते प्रेक्षकांना थक्क करतात. .सध्या सगळीकडे Dhurandhar 2 ची क्रेझ पहायला मिळतेय. सिनेमागृहाबाहेर सुद्धा प्रेक्षकांची गर्दी पहायला मिळतेय. रात्रीचे शो सुद्धा हाऊसफुल होत आहेत. जवळपास ४ तासाचा हा सिनेमा प्रत्येक मिनिटात एक थरार घेऊन येत असल्याचं सिनेमात पहायला मिळतय. दरम्यान धुरंधरच्या यशानंतर आता पहिल्या दिवसाच्या कलेक्शनची आकडेवारी समोर आली आहे. धुरंधर सिनेमाने पहिल्याच दिवशी कोट्यवधीची कमाई केली आहे. .धुरंधर २ चा पेड प्रिव्ह्यूज हा १८ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून सुरु करण्यात आला होता. परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव काही भाषांमधील शो रद्द करण्यात आले. दरम्यान १९ मार्च रोजी सिनेमागृहात Dhurandhar 2 प्रदर्शित झाल्यानंतर रेकॉर्डब्रेक कमाई केलीय.. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम रचले आहेत. .किती आहे Dhurandhar 2 च्या पहिल्या दिवसाची कमाई'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा सिनेमानं पहिल्याच दिवशी १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. सॅकनिल्कनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात पहिल्या दिवशी 21 हजार 728 शोमधून या सिनेमानं 102.55 कोटीची विक्रमी कमाई केलीय. त्यामुळे बॉलिवूडमधील सर्वांधिक ओपनिंग करणारा धुरंधर २ सिनेमा ठरलाय. या सिनेमानं शाहरुख खानच्या जवान सिनेमाचा देखील रेकॉर्ड मोडलाय. .तसंच हा सर्वांधिक कमाई करणारा सिनेमा तर ठरलाच, त्याचबरोबर मोठी कमाई करणारा भारतातील पहिला 'A' सर्टिफिकेट मिळालेला सिनेमा सुद्धा झालाय. १८ मार्चच्या पेड प्रिव्ह्यूजमधून तर या सिनेमानं ४४ कोटींची कमाई केली आहे. त्यामुळे आता या सिनेमाचं एकूण कलेक्शन हे 146.5 कोटी रुपये झालय. .Dhurandhar 2 सिनेमाने प्रभासच्या सिनेमांना सुद्धा मागे टाकलय. आता हा सिनेमा यशच्या 'केजीएफ: चॅप्टर २' पर्यंत पोहचला आहे. तसंच भारतात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या पहिल्या ५ मध्ये देखील हा सिनेमा पोहचलाय. या यादीत पुष्पा २, त्यानंतर आरआरआर, बाहुबली २, केजीएफ २ या सिनेमांचा सामावेश आहे. तर सर्वांधिक पेड प्रिव्ह्यू मधून इतकी कमाई करणारा Dhurandhar 2 पहिला सिनेमा ठरलाय.