Dhurandhar 2 Movie : धुरंधर चित्रपट शृंखलेचा नवा विक्रम; ३००० कोटींची कमाई करणारी पहिली भारतीय फिल्म सिरीज

धुरंधर या दोन भागांच्या चित्रपट शृंखलेने जागतिक बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आहे. या दोन्ही भागांच्या जबरदस्त कामगिरीमुळे, या सिरीजने जगभरात ३००० कोटी रुपयांच्या कमाईचा टप्पा पार केला आहे. असा पराक्रम करणारी ही पहिलीच भारतीय चित्रपट शृंखला ठरली आहे. जिओ स्टुडिओज आणि B62 स्टुडिओजच्या बॅनरखाली ज्योती देशपांडे, आदित्य धर आणि लोकेश धर यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे..धुरंधर - यशाचा पाया५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर' या पहिल्या भागाबद्दल सुरुवातीला व्यापार क्षेत्रात शंका होत्या, पण प्रदर्शनानंतर प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला डोक्यावर घेतले. या स्पाय ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटाने हिंदी बॉक्स ऑफिसवर ८४० कोटींहून अधिक (नेट) कमाई केली. जगभरात या चित्रपटाने १३०७ कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि तो सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला..धुरंधर २ - यशाचे नवे शिखरपहिल्या भागाच्या यशानंतर अवघ्या चार महिन्यांत 'धुरंधर २: द रिव्हेंज' प्रदर्शित झाला. अभिनेता रणवीर सिंगची मुख्य भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने पहिल्या भागाचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले. या चित्रपटाने जगभरात १७०० कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. विशेष म्हणजे, एकाच भाषेत (हिंदी) भारतात १००० कोटींहून अधिक कमाई करणारा हा पहिलाच भारतीय चित्रपट ठरला आहे..बॉक्स ऑफिसच्या ताकदीची नवी व्याख्याया यशाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या फिल्म सिरीजमधील सातत्य. दोन्ही चित्रपटांनी वैयक्तिकरित्या १००० कोटींचा टप्पा ओलांडलाच, पण त्यासोबतच प्रेक्षकांच्या पसंतीमुळे आणि जबरदस्त कथेमुळे चित्रपटगृहांमध्ये दीर्घकाळ आपला प्रभाव टिकवून ठेवला.आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या 'धुरंधर' सिरीजने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील 'ॲक्शन' चित्रपटांचा दर्जा एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवला आहे. देशभक्ती, दमदार ॲक्शन आणि प्रभावी मांडणी यामुळे या चित्रपटाने केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत..३००० कोटींचा हा टप्पा केवळ एक आकडा नसून, जागतिक स्तरावर भारतीय चित्रपटांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणारा एक महत्त्वाचा बदल आहे. अनेक वर्षांपासून भारतीय चित्रपटसृष्टीत वैयक्तिक ब्लॉकबस्टर चित्रपट बनत आले आहेत, परंतु 'धुरंधर'च्या यशाने हे सिद्ध केले आहे की, भारतातील बहु-भागीय (Multipart) चित्रपट शृंखला आता जगातील मोठ्या फिल्म फ्रँचायझींना टक्कर देऊ शकतात..या यशाची खास वैशिष्ट्ये -३००० कोटींचा टप्पा पार करणारी ही पहिली भारतीय फिल्म सिरीज आहे.एकाच सिरीजमधील दोन्ही चित्रपटांनी प्रत्येकी १००० कोटींहून अधिक कमाई करण्याचा विक्रम केला.भारतात एकाच भाषेत १००० कोटी नेट कमाई करणारा हा पहिला चित्रपट आहे.दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी या चित्रपटाच्या माध्यमातून भारतीय ॲक्शन सिनेमाला जागतिक स्तरावर नेऊन ठेवले आहे.