'या' दिवशी ओटीटीवर धुरंधर पहायला मिळणार? निर्मात्यांचा खुलासा, कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहणार?

DHURANDHAR 2 LIKELY TO STREAM ON JIO HOTSTAR: धुरंधर: द रिव्हेंज या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. या सिनेमा जगभरातील अनेक रेकॉर्ड मोडले. जवळपास १३०० कोटी रुपयांचा गल्ला या सिनेमानं कमवला आहे. आता धुरंधर २ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यामुळे आता लवकरच चाहत्यांना घरबसल्या हा सिनेमा पाहता येणार आहे. .सिनेमाचे निर्मात्यांनी याबाबत कोणती अधिकृत घोषणा केली नसली तरी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान या सिनेमाच्या ओटीटी प्रदर्शनाची तारीख समोर आली आहे. धुरंधर २ मधील त्रिदेव सिनेमातील तिरछी टोपीवाले हे गाणं परवानगी न घेता वापरल्याप्रकरणी सुनावणी सुरु आहे..दरम्यान या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी निर्मात्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, 'हा सिनेमा मे महिन्याच्या मध्यंतरी ओटीटीवर येण्याची शक्यता आहे. सिनेमा प्रदर्शित होऊन आता ७ आठवडे पूर्ण झाले आहे. परंतु अजूनही सिनेमाची कमाई सुरुच आहे. विशेष म्हणजे ५० दिवसांनंतरही हा सिनेमा एक दिन या सिनेमापेक्षा जास्त कमाई करताना पहायला मिळतोय.'.दरम्यान धुरंधर सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर हवा केली आहे. ५० दिवसात या सिनेमानं भारतात १३६५ कोटींची कमाई केलीय, तर जगभरात या सिनेमानं १७९१ कोटी रुपयांचा टप्पा गाठलाय. आमिर खानच्या दंगलनंतर सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमा धुरंधर २ ठरलाय. तसंच हा सिनेमा जिओ हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. .शक्ती कपूर यांच्या निधनाची पसरली अफवा, अभिनेते सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाले...'हे खुप चुकीचं...'.