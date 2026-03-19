धुरंधर २ रिलीज होताच दिग्दर्शकाला मागावी लागली माफी, म्हणाले...'आम्ही रात्रभर प्रयत्न करुनही...'

DHURANDHAR 2 RELEASE HIT BY CENSOR CUTS: रणवीर सिंगचा बहुचर्चेत सिनेमा धुरंधर २ च्या प्रदर्शनापूर्वीच एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सिनेमाच्या एका गोष्टीमुळे दिग्दर्शकाला प्रेक्षकांची माफी मागावी लागली आहे. हा सिनेमा हिंदीसह तामिळ, तेलगू आणि कन्नड भाषेमध्ये आज 'पेड प्रिव्ह्यू' होणार होता. परंतु तो शो रद्द करण्यात आला. सिनेमाच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे दाक्षिणात्य प्रेक्षकांमध्ये काहीशी नाराजी पसरलेली होती. दरम्यान दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांची माफी मागितलीय. .माहितीनुसार सेन्सॉर बोर्डाने काही कट्स सांगितल्यामुळे सर्व भाषांच्या प्रिंट्समध्ये हा बदल अपडेट करण्यासाठी वेळ नव्हता. काही तांत्रिक प्रक्रियेत उशीर झाल्यामुळे प्रादेशिक भाषांमधील डिजिटल कॉपी सिनेमागृहापर्यंत वेळेत पोहचू शकल्या नाहीत. त्यामुळे निर्मात्यांना नाईलाजाने याचा विशेष शो रद्द करावा लागला. .दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी स्पष्ट केलं की, प्रेक्षकांना हा परिपुर्ण सिनेमाचा अनुभव मिळाला यासाठी त्यांना प्राधान्य दिलं होतं. परंतु काही तांत्रिक चुकांमुळे सिनेमा दाखवणं निर्मात्यांसह दिग्दर्शकांना मान्य नव्हतं. त्यामुळे आजचे तामिळ, तेलगु आणि कन्नड भाषेतील पेड प्रिव्ह्यू शो रद्द करण्यात आले. .आदित्य धर सोशल मीडियावर जाहीर निवेदनात म्हणाले की, 'आम्ही रात्रभर प्रयत्न करुनही तांत्रिक कारणामुळे काही भाषांमधील प्रिव्ह्यू शो वेळेत सुरु करु शकलो नाही. त्यामुळे मल्याळम आणि कन्नड भाषेतील शो रद्द करावे लागले. याचा प्रेक्षकांना नक्की त्रास झाला असावा. परंतु सेन्सॉर बोर्डांच्या काही कट्समुळे सिनेमा ६ मिनिटांनी कमी करण्यात आला. आता हा नवा बदललेला फॉरमॅट सगळीकडे लागू करण्यात आला आहे.'