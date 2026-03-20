हमजा नाहीतर DHURANDHAR 2 चा खरा किंग आहे 'हा' अभिनेता, त्याने दाऊदला सुद्धा सोडलं नाही, 45 वर्ष केलं पाकिस्तानात राज

RAKESH BEDI'S POWERFUL ROLE AS JAMEEL JAMALI: अभिनेता रणवीर सिंग स्टारर धुरंदर: द रिव्हेंज सिनेमा पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातल आहे. या सिनेमासाठी दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी खूप मेहनत घेतली होती. धुरंधर २ सिनेमा जवळपास ४ तासांचा आहे. परंतु प्रत्येक मिनिट प्रेक्षकांना थक्क करणारा आहे. सध्या हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. परंतु या सिनेमातील अनेक क्लाइमॅक्स असे आहेत की, प्रेक्षकांनी त्याचा विचार सुद्धा केला नव्हता. .DHURANDHAR 2 चा खरा हिरोया सिनेमात ज्येष्ठ अभिनेते राकेश बेदी यांनी साकारलेली कराचीतील राजकारणी जमील जमाली यांची भूमिका प्रचंड गाजतेय. या भागामध्ये राकेश बेदी यांचा अभिनय दमदार दाखवण्यात आलाय. प्रेक्षकांकडून सुद्धा त्यांच्या अभिनयाचं आणि पात्राचं कौतूक होतय. अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत 'खरा धुरंधर हा राकेश बेदीच' असल्याचं म्हटलय. .या सिनेमात राकेश बेदींचा अभिनय दमदार आहे. सिनेमाच्या शेवटचा क्लाइमॅक्स आणि हमजाला केलेली मदत हे सगळं पाहून प्रेक्षकांनी जमील जमालीचं कौतूक केलय. त्यांचा हा रोल यंदाच्या सीझनमध्ये विशेष चर्चेत आलाय. सध्या सोशल मीडियावर हमजापेक्षा जास्त कौतूक हे जमील जमालीचं होताना पहायला मिळतय. मोठ्या हुशारीनं दाऊदचा केलेला गेम यामुळे त्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..दरम्यान राकेश बेदी यांनी एका पॉडकास्टमध्ये त्यांचा सेटवरचा अनुभव शेअर केलाय. त्यांनी रणवीर सिंह सुद्धा भरभरून कौतूक केलय. तसंच रणवीरने सुद्धा राकेश बेदींचं कौतूक केलय. तो म्हणाला की, 'हा जर सिनेमा 1000 कोटी कमावला तर त्यातील ५०० कोटी राकेशजींच्या कामामुळे असतील.' सध्या सोशल मीडियावर रणवीरपेक्षा राकेश बेदीबाबत चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.