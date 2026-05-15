आता पडद्यावर न पाहिलेले सीन्सही दिसणार! 'Dhurandhar 2' OTT वर प्रदर्शित होणार, कधी, कुठे? वाचा

'धुरंधर' आणि धुरंधर २' ने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः वादळ आणलं होतं. या चित्रपटाने कोट्यवधींची कमाई केली. गेले कित्येक दिवस आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर २' (धुरंधर: द रिव्हेंज) या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर हा सस्पेन्स संपला आहे. नेटफ्लिक्सवर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असला तरी तो फक्त आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांसाठी आहे. मात्र, आता भारतीय प्रेक्षकांनाही हा चित्रपट लवकरच पाहायला मिळणार आहे..कुठे पाहता येणार चित्रपट? 'धुरंधर २' चा ग्रँड डिजिटल प्रीमियर ४ जून रोजी संध्याकाळी ७ वाजता जिओ हॉटस्टारवर होणार आहे. ५ जूनपासून सर्व प्रेक्षकांना हा चित्रपट स्ट्रीम करता येईल. विशेष म्हणजे, ओटीटीवर प्रेक्षकांना या चित्रपटाचा 'रॉ आणि अनकट' (Raw & Unseen) व्हर्जन पाहायला मिळणार आहे. यामध्ये असे अनेक सीन्स असतील जे चित्रपटगृहात दाखवण्यात आले नव्हते. .कमाईच्या बाबतीत या चित्रपटाने रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी केली आहे. १९ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड मोडले आहेत. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि सारा अर्जुन यांच्या अभिनयाने सजलेल्या या चित्रपटाने जगभरातून आतापर्यंत तब्बल १,७९६.५१ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ५७ दिवसांत चित्रपटाने भारतात १,१४४.५६ कोटींचा नेट गल्ला जमवला आहे.