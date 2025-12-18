Premier

Dhurandhar Craze in Pakistan: पाकिस्तानात ‘धुरंधर’ पाहण्याची क्रेझ! बंदी असतानाही लोक कसे पाहतायत चित्रपट?

how people are watching Dhurandhar in Pakistan despite ban: भारतासह इतर देशांमध्येही धुरंधर चित्रपटाची क्रेझ वाढत आहे. खास म्हणजे बंदी असूनही लोक हा चित्रपत्र पाहत आहेत.
Dhurandhar Craze in Pakistan: पाकिस्तानात 'धुरंधर' पाहण्याची क्रेझ! बंदी असतानाही लोक कसे पाहतायत चित्रपट?

Puja Bonkile
Dhurandhar film news and updates: धुरंधर हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी रिलिझ झाला आहे. या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आहे. पण भारतासह सीमेपलीकडील भागांमध्ये देखील या चित्रपटाची क्रेझ पाहायला मिळत आहे. पण काही देशांमध्ये धुरंधरवर बंदी घालण्यात आली आहे. खास म्हणजे पाकिस्तानमध्ये या चित्रपटावर बंदी असूनही तेथील लोक हा चित्रपट पाहत आहेत.

