Dhurandhar Craze in Pakistan: पाकिस्तानात ‘धुरंधर’ पाहण्याची क्रेझ! बंदी असतानाही लोक कसे पाहतायत चित्रपट?

Dhurandhar film news and updates: धुरंधर हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी रिलिझ झाला आहे. या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आहे. पण भारतासह सीमेपलीकडील भागांमध्ये देखील या चित्रपटाची क्रेझ पाहायला मिळत आहे. पण काही देशांमध्ये धुरंधरवर बंदी घालण्यात आली आहे. खास म्हणजे पाकिस्तानमध्ये या चित्रपटावर बंदी असूनही तेथील लोक हा चित्रपट पाहत आहेत..कसा पाहात आहेत धुरंधर?धुरंधर टॉरेंट आणि पायरसी लिक्सचा सोशल मिडियावर पूर आला आहे. यावरुनच चित्रपट डाउनलोड करुन पाकिस्तानमधील लोक पाहत आहेत. पाकिस्तानचे डार्क वेब एक्सपोर्ट श्रीलंका, नेपाळ आणि मलेशियातील सर्व्हरद्वारे या चित्रपटाच्या लिंक्स मिळवत आहेत..बंदी असून पाकिस्तानात कसा पाहिला जातोय धुरंधर? आदित्य धर यांनी धुरंधर चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. रणवीर सिंह हा मुख्य भूमिका साकारताना या चित्रपटात दिसत आहे. हा चित्रपट चिनी होस्टिंग वेबसाइट्स व इतर विविध प्लॅटफॉर्मवर कमी रिझोल्यूशनच्या कॅम-प्रिंट स्वरुपात मिळत आहे. धुरंधर चित्रपटाची क्रेझ पाकिस्तानही आहे. खास म्हणजे बंदी असूनही मोठ्याप्रमाणात येथे पाहिला जात आहे..न्यूज १८ च्या वृत्तानुसार देशात बंदी असूनही पाकिस्तानातील लोक डार्क वेबवरुन धुरंधर डाउनलोड करुन मोठ्या प्रमाणात पाहत आहेत. टिकटॉक आणि इंस्टाग्रामवर पाकिस्तानी लोक मोठ्या प्रमाणात रिल्स आणि व्हिडिओ देखील तयार करत आहेत. तसेच पाकिस्तानात हा चित्रपट २ मिलियन डाऊनलोड करण्यात आला आहे..का बंदी घालण्यात आली?धुरंधरमध्ये कराचीच्या लियारी भागाला दहशतवाद्यांचा अड्डा दाखवण्यात आला आहे. यामुळे पाकमध्ये खळबळ उडाली आहे. तसेच काही राजकीय फोटो देखील वापरण्यात आले आहेत. पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचे झेंडे यांचा समावेश आहे. पीपीपी कार्यकर्त मोहम्मद आमिर यांनी कराची न्यायालयात याबाबत एक याचिका दाखल केली आहे. भुट्टो यांचा बदनामी केल्याबद्दल आणि पक्षाला दहशतवाद्यांशी जोडल्याबद्दल कलाकार आणि चित्रपटांशी लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे..Fa9la गाण्याची क्रेझधुरंधर चित्रपटातील फासला हे गाणं खुप लोकप्रिय झाले. या गाण्यावर अक्षय खन्नाने काळे कपडे, काळा गॉगल आणि हटके डान्स स्टेप करुन एंट्री केली आहे. या गाण्याने सोशल मिडियावर धुमाकुळ घातला आहे. तसेच अनेक यूजर्संनी मीन्स देखील बनवले आहे..