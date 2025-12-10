अक्षय खन्ना साकारत असलेल्या ल्यारीचा कुख्यात रहमान डकैत कोण होता? पाकिस्तानच्या ल्यारीतील खरी काहाणी काय?

Dhurandhar movie akshaye khanna: बॉलिवूडमध्ये सध्या सगळीकडे धुरंधर सिनेमाचीच चर्चा सुरु आहे. या सिनेमाने अल्पावधीतच कोट्यवधींचा गल्ला कमावला आहे. धुरंधरमधील अनेक सीन, रणवीर सिंगचा हटके अंदाज, तर संजय दत्त, आर. माधवन यांची वेगळी भूमिका चर्चेत आली. परंतु या सगळ्यात अक्षय खन्ना सुपरहिट ठरला. धुरंधरमध्ये रणवीरपेक्षा अक्षय खन्नाची जास्त चर्चा रंगली. सध्या अक्षय खन्ना सोशल मीडियावर ट्रेडिंगला आहे..आदित्य धर दिग्दर्शित धुरंधर सिनेमा खऱ्या घटनांवर आधारित आहे. या सिनेमात अक्षय कन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत पहायला मिळाला. पंरतु तुम्हाला रहमान डकैत कोण आहे माहिती आहे का? त्याची देखील एक वेगळी काहाणी आहे. जाणुन घेऊया....‘धुरंधर’ या चित्रपटाने कराचीच्या कुख्यात ल्यारी परिसराला पुन्हा एकदा चर्चेत आणलं आहे. कराचीतील सर्वांत घनदाट लोकवस्तीचं क्षेत्र म्हणजे ल्यारी. 70 च्या दशकांमध्ये इथं चरस व्यापार चालायचा. परंतु अफगाण युद्धानंतर इथं गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलं. अनेक स्थानिक तरुन गैंगमध्ये सहभागी झाले. .ल्यारीतील गैंगवारचे मूळ 1960 च्या दशकातील चरस व्यापारात सापडले. परंतु 1990 नंतर सर्वांधिक प्रभावी नाव समोर आलं ते अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत. रहमानचा जन्म गुन्हेगारी कुटुंबातच झाला. वयाच्या 13 व्या वर्षी त्याने पहिली हत्या केल्याची चर्चा होती. 2001 मध्ये हाजी लालू टोळी कमजोरी झाल्यानंतर त्याने सत्ता आपल्याकडे घेतली. त्यानंतर ड्रग्ज, जुगारमधून तो करोडोची कमाई करु लागला. २००८ मध्ये त्याला राजकीय संरक्षात पीपल्स अमन कमिटी प्रमुख म्हणूनही नेमण्यात आलं. .'झोपच होत नाही!' आई-बाबा झाल्यानंतर विकी कौशलची पहिली पोस्ट, म्हणाला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.