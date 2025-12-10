Premier

अक्षय खन्ना साकारत असलेल्या ल्यारीचा कुख्यात रहमान डकैत कोण होता? पाकिस्तानच्या ल्यारीतील खरी काहाणी काय?

AKSHAYE KHANNA STEALS THE SHOW IN ‘DHURANDHAR’: अक्षय खन्नाच्या दमदार भूमिकेमुळे ‘धुरंधर’ सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. कराचीच्या कुख्यात ल्यारी परिसरात घडलेल्या खऱ्या घटनांवर आधारित या सिनेमात रहमान डकैतची रोमांचक कथा रंगवण्यात आली आहे.
Apurva Kulkarni
Dhurandhar movie akshaye khanna: बॉलिवूडमध्ये सध्या सगळीकडे धुरंधर सिनेमाचीच चर्चा सुरु आहे. या सिनेमाने अल्पावधीतच कोट्यवधींचा गल्ला कमावला आहे. धुरंधरमधील अनेक सीन, रणवीर सिंगचा हटके अंदाज, तर संजय दत्त, आर. माधवन यांची वेगळी भूमिका चर्चेत आली. परंतु या सगळ्यात अक्षय खन्ना सुपरहिट ठरला. धुरंधरमध्ये रणवीरपेक्षा अक्षय खन्नाची जास्त चर्चा रंगली. सध्या अक्षय खन्ना सोशल मीडियावर ट्रेडिंगला आहे.

