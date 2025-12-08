धुरंधरचं विकी कौशलच्या सुपरहिट उरीशी असंही कनेक्शन ! प्रेक्षकांनी लावलेला शोध वाचून व्हाल थक्क

Entertainment News : सध्या रणवीर सिंगचा धुरंधर सिनेमा खूप गाजतोय. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर आतापर्यंत 169.97 करोड रुपयांची कमाई केली आहे. आता या सिनेमाचं 2019 मध्ये रिलीज झालेल्या उरी सिनेमाशी खास कनेक्शन समोर आलं आहे. काय आहे हे कनेक्शन जाणून घेऊया. .धुरंधर सिनेमात रणवीर एका स्पाय एजंटच्या भूमिकेत आहे. सुरुवातीला त्याच नाव हमजा अली असल्याचं समजतं. त्यानंतर सिनेमा संपत असताना त्याच खरं नाव जसकीरत सिंग रांगी असल्याचं उघड होतं. या नावाचा उल्लेख उरी सिनेमातही केला गेला आहे. .प्रेक्षकांनी घेतला शोधउरी सिनेमात एक सीन आहे ज्यात विहान आईच्या तब्येतीमुळे सेनाभवनमध्ये स्टाफ जॉब करत असतो. तेव्हाच त्याची ओळख तिथे वायुदलातून आलेल्या सिरत नावाच्या महिला सैनिकाशी होते. स्वतःविषयी सांगत असताना सिरत तिचे पती शहीद झाले म्हणूनच ती सैन्यात आल्याचं सांगते. तिचे पती सैन्यात होते आणि त्यांचं नाव जसकिरत सिंग रांगी होतं असं म्हणते. नौशेरा भागात झालेल्या हल्ल्यात तिच्या पतीला वीरमरण आल्याचा उल्लेख ती विहान जवळ करते. .आता धुरंधरमध्येही रणवीरचं नाव जसकीरत असल्याचं उघड झालं आहे. यावरूनच प्रेक्षकांनी उरीमधील सिरतचे शहीद पती आणि रणवीरच्या पात्राचं कनेक्शन जोडलं आहे. ही दोन्ही पात्र एकाच आहेत आणि उरी सिनेमाचा प्रिक्वेल आपल्या भेटीस आला आहे असं अनेक प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. .प्रेक्षकांच्या या शोधामध्ये किती तथ्य आहे हे फक्त या सिनेमाचे दिग्दर्शक आणि लेखकच स्पष्ट करु शकतात. त्यासाठी थोडी वाट सगळ्यांना पाहावी लागेल. .अशोक मामांनी थाटात केलं ऑनस्क्रीन लाडक्या सुनेचं केळवण; अभिनेत्रीने घेतला खास उखाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.