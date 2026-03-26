तुम्हाला माहिती आहे का? ‘धुरंधर’चं शूटिंग संजय दत्तच्या शाळेतच झालंय! 'हे' कलाकारही आहेत माजी विद्यार्थी

Sanjay Dutt childhood school: हिंदी चित्रपटसृष्टीत सध्या 'धुरंधर- द रिवेंज' हा सिनेमा जोरदार कमाई करत असून प्रेक्षकांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. रणवीर सिंहच्या मुख्य भूमिकेत असलेल्या आदित्य धर दिग्दर्शित या सिनेमाने अवघ्या एका आठवड्यात जागतिक स्तरावर ₹1000 कोटींचा टप्पा पार केला आहे..या चित्रपटातील दमदार अॅक्शन आणि कलाकारांच्या अभिनयासोबतच त्याच्या शूटिंग लोकेशनचीही मोठी चर्चा रंगली आहे. चित्रपटातील काही महत्त्वाचे सीन 'द लॉरेन्स स्कूल', सनावर इथे शूट केले आहेत. हिमाचल प्रदेशातील डोंगररांगांमध्ये वसलेलं हे कॅम्पस आपल्या निसर्गसौंदर्यामुळे, ऐतिहासिक वास्तूंमुळे आणि शांत वातावरणामुळे ओळखलं जातं.विशेष म्हणजे, या फ्रँचायझीचा हा पहिलाच अनुभव नाही. याआधी प्रदर्शित झालेल्या पहिल्या भागाचंही काही शूटिंग याच ठिकाणी झालं होतं. त्यामुळे या शाळेचा आणि चित्रपटाचा संबंध अधिक घट्ट झाला आहे..ना सलमान, ना इम्रान हाश्मी; Dhurandhar 2 मध्ये 'या' अभिनेत्याने केलीये बडे साहेबांची भूमिका, का होतेय इतकी चर्चा?.शाळेचे मुख्याध्यापक हिम्मत सिंग ढिल्लों यांनी सांगितलं की, या सिनेमाचं शूटिंग विद्यार्थ्यांसाठी एक खूपच खास अनुभव ठरलं. रणवीर सिंहने विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारल्या, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी हा कायम लक्षात राहणारा क्षण ठरला. याशिवाय यामी गौतम आणि दिग्दर्शक आदित्य धर या दोघांनीही कॅम्पसला भेट देत तिथल्या शांत वातावरणाचा आनंद घेतला..1847 साली स्थापन झालेली 'द लॉरेन्स स्कूल' ही आशियातील सर्वात जुनी सहशिक्षण निवासी शाळा (Co-Ed Hostel) मानली जाते. हळूहळू या शाळेचा बॉलिवूडशीही जवळचा संबंध तयार झाला आहे..लाईमलाईटमध्ये स्टार्स, पण नात्यात साधेपणा! मजबूत रिलेशनशिपसाठी यामी-आदित्य पाळतात 'हे' 4 नियम.या शाळेशी संबंधित आणखी एक खास बाब म्हणजे संजय दत्त यांनी याच ठिकाणी शिक्षण घेतलं आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटात ते 'चौधरी एसपी असलम' ही भूमिका साकारत आहेत, त्यामुळे या लोकेशनशी त्यांचा वैयक्तिक संबंधही जोडला गेला आहे.इतकंच नाही, तर बलराज साहनी, सुनिल दत्त आणि नर्गीस दत्त यांसारख्या दिग्गजांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी ही शाळा निवडली होती. तसेच प्रिती झिंटा, सैफ अली खान आणि पूजा बेदी हे या शाळेचे माजी विद्यार्थी आहेत.