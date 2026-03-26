जळता बकरा अन् कपाळी कुंकू... लखाबाई बनून आलेल्या या अभिनेत्रीला ओळखलंत का? गाजवलाय छोटा पडदा

सोशल मीडियावर दररोज नवनवीन गोष्टी पाहायला मिळतात. कलाकारही वेगवेगळ्या रूपातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. मराठी कलाकारही आपल्या भूमिकेसाठी कलाकार प्रचंड मेहनत घेताना दिसतात. कुणी आपलं वजन कमी करतं तर कुणी आपल्या अनोख्या शैलीने प्रेक्षकांच्या मनावर कायमची छाप पाडतं. काही कलाकार स्वतःमध्ये इतका बदल करून घेतात की ते सहजासहजी प्रेक्षकांना ओळखता येत नाहीत. अशीच एक अभिनेत्री आता वेगळ्या रूपात प्रेक्षकांच्या समोर आलीये जिला प्रेक्षक ओळखू शकेलेले नाहीत. .कोण आहे ही अभिनेत्री?आपल्या भूमिकेसाठी स्वतःच्या रूपामध्ये बदल करणारी ही अभिनेत्री आहे अमृता धोंगडे. अमृताने छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'मिसेस मुख्यमंत्री' मध्ये मुख्य भूमिका साकारली होती. तिची ही मालिका चांगलीच गाजली. या मालिकेने तिला खऱ्या अर्थाने ओळख मिळवून दिली. त्यानंतर ती 'बिग बॉस मराठी ३' मध्ये दिसली. यातही तिच्या खेळाचं कौतुक झालं. आता ती एका वेगळ्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. अमृताच्या या रूपाची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगलीये. तिने हा अवतार एका गाण्यासाठी केला आहे. .हितेश मोडक यांच्या नव्या गाण्यासाठी तिने हा नवीन अवतार घेतला आहे. या पोस्टमध्ये अमृता हातात चाबूक घेऊन, केस मोकळे सोडून, कपाळाला लाल कुंकू लावून दिसतेय, तिच्या पाठीमागे बकरा जळतोय. ही पोस्ट शेअर करत तिने लिहिलंय, 'जिच्यासाठी कर्तव्य हीच साधना… आणि माणुसकी हाच धर्म " लक्ष्मी" लवकरच येत आहे तुमच्या भेटीला…"आली लखाबाई' लवकरच येत आहे…' अमृता या रूपात खूपच वेगळी दिसल्याच्या प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्या आहेत.