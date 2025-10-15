Premier

Video : तुकोबांचे अभंग गात विठ्ठल नामात दंग झाले कलाकार ! अभंग तुकाराम सिनेमाचा संगीत लोकार्पण सोहळा संपन्न

Abhang Tukaram Music Launch : दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित अभंग तुकाराम सिनेमाचा संगीत लोकार्पण सोहळा पार पडला. यावेळी कलाकारांसह रसिकही विठ्ठल नामात तल्लीन झालेले पाहायला मिळाले
Abhang Tukaram Music Launch

Abhang Tukaram Music Launch

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित अभंग तुकाराम हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. संत तुकारामांचा जीवनप्रवास या सिनेमातून उलगडणार आहे. नुकताच सिनेमाचा संगीत लोकार्पण सोहळा पार पडला.

Loading content, please wait...
marathi movie
digpal lanjekar
Entertainment news
marathi entertainment
Tukaram Maharaj Abhang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com