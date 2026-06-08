पहिल्या लग्नात विश्वासघात ! घटस्फोटानंतर तब्बल 12 वर्षांनी प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गुपचूप उरकला साखरपुडा

Entertainment News : हिंदी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय आणि आघाडीच्या अभिनेत्रीने घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी साखरपुडा उरकला. ही अभिनेत्री आहे जेनिफर विंगेट. अनेक गाजलेल्या मालिकांमध्ये काम केलेल्या जेनिफरने सिंगापूरमधील एका बिझनेसमनशी गुपचूप साखरपुडा केल्याची चर्चा आहे. लवकरच ते लग्न करणार असल्याचं म्हटलं जातंय. .12 वर्षांपूर्वी जेनिफरचा करण सिंग ग्रोव्हरसोबत घटस्फोट झाला. आता 41 व्या वर्षी ती दुसऱ्यांदा लग्न करतेय. 2012 मध्ये करण आणि जेनिफरने लग्न केलं होतं. पण लग्नानंतर जवळपास वर्षभरातच ते वेगळे झाले आणि 2014 मध्ये जेनिफरने त्यांचा घटस्फोट झाल्याची घोषणा केली. करणने जेनिफरची फसवणूक केल्याचं म्हटलं जातं. त्याचं बिपाशाबरोबर त्यावेळी अफेअर सुरु असल्याच्या चर्चा होत्या. .ईटाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, जेनिफर अनेक वर्षांपासून सिंगापूरमध्ये राहणारा बिझनेसमन इस्माईल विलियमला डेट करते आहे. काही दिवसांपूर्वीच इस्माईलने व्हेकेशनवर असताना जेनिफरला प्रपोज केलं. तिने लगेच होकार दिला आणि त्यांनी साखरपुडा उरकला. आता ते दोघं लग्नाची तयारी करत आहेत. दोघंही आनंदात असून लवकरच लग्न करणार आहेत. .जेनिफर आणि इस्माईल ख्रिश्चन पद्धतीने लग्न करणार असल्याचं म्हटलं जातंय. सध्या ते लग्नासाठी ठिकाण शोधत आहे. तिच्या जवळच्या मित्र मैत्रिणींना याविषयी कल्पना आहे आणि पण अभिनेत्रीने याविषयी उघड भाष्य करणं टाळलं आहे. .करण आणि जेनिफरच्या घटस्फोटाने चाहत्यांना धक्का बसला होता. जेनिफरचे दिल मिल गये, सरस्वतीचंद्र, बेहद, बेपनाह या मालिका खूप गाजल्या होत्या. याशिवाय तिने कोड एम, रायसिंघानी व्हर्सेस रायसिंघानी या वेबसिरीजमध्येही काम केलं आहे. ."लेखक - दिग्दर्शकाचं डोक ठिकाणावर आहे का?" प्रेक्षकांनी अखेर दाखवली ठरलं तर मग मालिकेतील चूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.