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पहिल्या लग्नात विश्वासघात ! घटस्फोटानंतर तब्बल 12 वर्षांनी प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गुपचूप उरकला साखरपुडा

Popular Tv Actress Secretly Get Engaged After 12 Years Of Divorce : हिंदी टेलिव्हिजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने घटस्फोटानंतर तब्बल 12 वर्षांनी गुपचूप साखरपुडा उरकला. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.
Popular Tv Actress Secretly Get Engaged After 12 Years Of Divorce

Popular Tv Actress Secretly Get Engaged After 12 Years Of Divorce

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : हिंदी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय आणि आघाडीच्या अभिनेत्रीने घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी साखरपुडा उरकला. ही अभिनेत्री आहे जेनिफर विंगेट. अनेक गाजलेल्या मालिकांमध्ये काम केलेल्या जेनिफरने सिंगापूरमधील एका बिझनेसमनशी गुपचूप साखरपुडा केल्याची चर्चा आहे. लवकरच ते लग्न करणार असल्याचं म्हटलं जातंय.

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