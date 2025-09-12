Premier

कौतुक करावं तितकं कमीच ! वयाच्या 81 व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकरांनी दशावतार सिनेमासाठी केले भन्नाट ॲक्शन सीन्स

Dilip Prabhavalkar Did Action Scene For Dashavatar Movie : दशावतार सिनेमासाठी ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी ॲक्शन सीन्स चित्रित केले. चित्रीकरण करण्याचा त्यांचा अनुभव कसा होता जाणून घेऊया.
Dilip Prabhavalkar Did Action Scene For Dashavatar Movie

Dilip Prabhavalkar Did Action Scene For Dashavatar Movie

kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. दिलीप प्रभावळकर यांनी दशावतार चित्रपटात सर्व ॲक्शन सीन्स आणि अंडरवॉटर सीन्स स्वतः केले.

  2. दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी बॉडी डबल ठेवली होती, पण प्रभावळकरांनी ती मदत नाकारली.

  3. “सीन नैसर्गिक दिसावेत म्हणून मीच करणार” असं त्यांनी ठाम सांगितलं आणि ते करून दाखवलं.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com