कौतुक करावं तितकं कमीच ! वयाच्या 81 व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकरांनी दशावतार सिनेमासाठी केले भन्नाट ॲक्शन सीन्स

दिलीप प्रभावळकर यांनी दशावतार चित्रपटात सर्व ॲक्शन सीन्स आणि अंडरवॉटर सीन्स स्वतः केले.दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी बॉडी डबल ठेवली होती, पण प्रभावळकरांनी ती मदत नाकारली."सीन नैसर्गिक दिसावेत म्हणून मीच करणार" असं त्यांनी ठाम सांगितलं आणि ते करून दाखवलं..Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि अष्टपैलू अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी पुन्हा एकदा आपल्या अभिनयाची आणि जिद्दीची छाप पाडली आहे. येत्या १२ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणाऱ्या 'दशावतार' या बहुचर्चित चित्रपटात त्यांनी वयाच्या ८१ व्या वर्षी अनेक ॲक्शन सीन्स स्वतः केले आहेत. एवढंच नाही, तर त्यांनी अंडरवॉटर सीनदेखील स्वतः केले आहेत असं समजतंय..दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी त्यांच्या वयाचा विचार करून बॉडी डबल ठेवण्याची तयारी केली होती. सेटवर बॉडी डबल सदैव उपस्थितही होते. मात्र प्रभावळकरांनी 'ॲक्शन सीन्स नैसर्गिक वाटावेत' म्हणून ते मीच करणार', असं ठाम सांगितलं आणि ते प्रत्यक्षात करूनही दाखवलं..अरण्यातील धावपळीचे प्रसंग, नदीतील पोहण्याचे प्रसंग, अंडरवॉटर शूटींग ते अगदी साहस दृश्यं सुद्धा त्यांनी स्वतः साकारली आहेत. या चित्रपटाचं चित्रीकरण कोकणातील गर्द जंगलं, तलाव आणि दुर्गम ठिकाणी करण्यात आलं आहे. विविध प्रकारच्या वेशभूषा, आव्हानात्मक लोकेशन्स आणि नुकताच होऊन गेलेला चिकनगुनिया सारखा वेदनादायी आजार या साऱ्या अडथळ्यांवर मात करत दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि भूमिकेला, कथेला न्याय देण्याची प्रामाणिकता यामुळेच दिलीप प्रभावळकर यांनी हे सर्व सक्षमपणे पार पाडले आहे. .आपला अनुभव सांगताना दिलीप प्रभावळकर म्हणाले, '''दशावतार' ची संकल्पना आणि स्क्रिप्ट मला खूप आवडली कारण ही व्यक्तिरेखा आजवरच्या भूमिकांपेक्षा वेगळी होती. मी ती कशी पेलेन याबाबत माझ्यापेक्षा लेखक दिग्दर्शक सुबोध खानोलकरला जास्त विश्वास वाटला होता. आजवरच्या माझ्या सगळ्या महत्त्वपूर्ण भूमिकांबाबत मी हेच म्हणतो की माझ्या दिग्दर्शकांना ती ती पात्रं माझ्यात दिसली. मग त्या भूमिकांना सजीव रूप देणं ही माझी जबाबदारी ठरते. 'दशावतार' मधील बाबुली हे पात्र विभिन्न छटा असलेलं पात्र होतं... एक कलावंत, एक बाप आणि बरंच काही. त्यामुळे मला हे जबरदस्त आव्हान वाटलं. ॲक्शन सीन्स करताना थोडी भीती होती परंतु सुबोध सारख्या नव्या दिग्दर्शकाकडून बरंच नवं काही शिकता आलं. या वयात असा अनुभव घेणं हे एक वेगळं थ्रील होतं. त्यामुळे 'दशावतार ' मधील भूमिका ही माझ्यासाठी अनोखी सफर आणि अविस्मरणीय आठवण आहे.''.'झी स्टुडिओज' प्रस्तुत आणि ओशन फिल्म कंपनी, ओशन आर्ट हाऊस निर्मित या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलं आहे. या चित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांच्यासह महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शिनी इंदलकर, विजय केंकरे, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, आरती वडगबाळकर यांच्याही भूमिका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..गुरु ठाकूर यांनी संवाद आणि गीतलेखन केले असून, ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांनी संगीत दिलं आहे. सुजय हांडे, अशोक हांडे, ओंकार काटे, आदित्य जोशी, नितीन सहस्रबुद्धे, मृणाल सहस्रबुद्धे, संजय दुबे आणि विनायक जोशी यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे, तर अजित भुरे हे सृजनात्मक निर्माते आहेत.झी स्टुडीयोजचे उमेश बन्सल आणि बवेश जानवलेकर हा 'दशावतार' चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित झाला आहे..FAQs : Q1. दिलीप प्रभावळकर कोणत्या चित्रपटात दिसणार आहेत?→ ते दशावतार या बहुचर्चित चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.Q2. या चित्रपटात त्यांनी कोणत्या खास गोष्टी केल्या?→ ८१ वर्षांचं वय असूनही त्यांनी स्वतः ॲक्शन सीन्स आणि अंडरवॉटर सीन्स केले.Q3. दिग्दर्शकांनी त्यांच्या वयाचा विचार करून काय तयारी केली होती?→ दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी बॉडी डबल ठेवली होती.Q4. त्यांनी बॉडी डबलचा उपयोग का नाकारला?→ त्यांना सीन नैसर्गिक वाटावेत अशी इच्छा होती, म्हणून त्यांनी स्वतः करण्याचा आग्रह धरला.Q5. दशावतार हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?→ हा चित्रपट १२ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे..'आतली बातमी फुटली' चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर भेटीला.