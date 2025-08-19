Premier

थरारक, गूढ आणि मनोरंजक ! दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेल्या दशावतार सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित

Dilip Prabhaval Starrer Dashavtar Movie Trailer Out : दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेल्या दशावतार सिनेमाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
Dilip Prabhaval Starrer Dashavtar Movie Trailer Out
Dilip Prabhaval Starrer Dashavtar Movie Trailer Out
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : 'दशावतार' चित्रपटाचं पोस्टर, त्याचा पहिला लूक आणि चित्रपटातील पहिलंच गाणं “आवशीचो घो” यांनी आधीच रसिकांच्या मनात तुफान उत्सुकता निर्माण केलीय. प्रेक्षकांची ही उत्कंठा शिगेला पोहोचली असतानाच ‘दशावतार’ या चित्रपटाचा भव्य ट्रेलर एका शानदार समारंभात नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला. झी स्टुडिओजची प्रस्तुती, ओशन फिल्म कंपनी आणि ओशन आर्ट हाऊसची निर्मिती असलेला ‘दशावतार’ चित्रपट मराठी चित्रसृष्टीत एक नवी झळाळी घेऊन अवतरत आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com