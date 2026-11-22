DILJIT DOSANJH'S FUNNY REACTION AFTER FEMALE FAN KISSES HIM: पंजाबी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझ सध्या चर्चेत आहे. अहमदाबाद इथल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या कॉन्सर्टमुळे त्याची चर्चा रंगलेलं पहायला मिळतय. एका महिला चाहतीनं भर स्टेजवर दिलजीतच्या गालावर किसं केलं. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या सगळ्या घटनेनंतर दिलजीतने दिलेल्या मजेशीर उत्तराने चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत..दिलजीत जेव्हा स्टेजवर होता तेव्हा एक महिला जाहती स्टेजवर त्याच्या जवळ आहे. ती दिलजीतच्या चेहऱ्यावर जात तिने किस करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर दिलजीतने हात वर करत तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केलं. त्यानंतर तिने त्याच्या गालावर किस केलं आणि ती खाली उतरली. या सगळ्या प्रकारानंतर दिलजीत त्या चाहतीची मजा सुद्धा घेताना पहायला मिळतोय. .'टीम दोसांझ'नेही या प्रसंगाचा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये दिलजीत त्या चाहतीसोबत मस्करी करताना दिसतोय. तो म्हणतो की, 'मॅडम, गोरे लोक भांगडा करत आहेत. माझ्या शोमध्ये आल्याबद्दल धन्यवाद. पण माझं इंग्रजी हँडसम नाही. पण मी स्वत: हँडसम आहे' त्याचं हे बोलणं ऐकताच सगळे हसू लागले. .दिलजीतच्या या मजेशीर उत्तरावर चाहत्यांनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यानंतर तो पुन्हा आपल्या परफॉर्मन्समध्ये रमला. तसेच त्याने त्या चाहतीला गिफ्ट हॅम्परही दिलं. स्टेजवरून खाली उतरण्यापूर्वी चाहतीने दिलजीतला मिठी मारली आणि पुन्हा त्याच्या गालावर किस केलं. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..बसमधील व्हिडीओवरून अनुष्का पिंपुटकर संतापली! अविनाश नारकरांसोबतच्या व्हायरल क्लिपबाबत केला खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.