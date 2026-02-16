फक्त एका मालिकेमुळे रातोरात प्रसिद्ध झाली अभिनेत्री नंतर अचानक झाली गायब; आता ओळखणंही झालं कठीण

Bollywood News : 2000 चं दशक टेलिव्हिजनच्या सुवर्णकाळ होता. या काळात अनेक मालिका लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या. या मालिकांमुळे अनेक अभिनेत्री रातोरात प्रसिद्ध झाल्या. 2008 मध्ये अशीच एक मालिका स्टार वनवर रिलीज झाली. ही मालिका होती दिल मिल गये. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र लोकप्रिय ठरलं होतं. यातील एक सगळ्यात चर्चेत राहिलेलं पात्र म्हणजे डॉ. रिद्धिमा गुप्ता. .मोहनीश बहल, शिल्पा तुळसकर, करण ग्रोव्हर यांसारख्या गाजलेल्या कलाकारांनी या मालिकेत भूमिका साकारली होती. पण या सगळ्यांपेक्षा ज्या अभिनेत्रीला रातोरात प्रसिद्धी मिळाली ती अभिनेत्री होती शिल्पा आनंद. शिल्पाने डॉ. रिद्धिमा गुप्ता ही भूमिका साकारली होती. सिनेमात काम करणाऱ्या शिल्पाची ही पहिली मालिका होती. तिच्या अभिनयाने तिने सगळ्यांची मनं जिंकली होती. .आजही अनेकजण डॉ. रिद्धिमा म्हणून शिल्पाचीच आठवण काढतात. वर्षभर डॉ. रिद्धिमाची भूमिका साकारल्यानंतर अचानक शिल्पाने ही मालिका सोडली. त्यानंतर पुन्हा ती मालिकेत परत आली. पण यावेळी मुख्य भूमिकेऐवजी तिला सहायक भूमिका साकारावी लागली. त्यानंतर ही मालिका संपली. शिल्पा त्यानंतर अचानक गायब झाली..काही वर्षांनी शिल्पा सोशल मीडियावर प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. तिचे चाहते तिला खूप मिस करत होते. पण तोपर्यंत शिल्पाला ओळखणं कठीण झालं होतं. शिल्पाने स्वतःच नाव बदलून ओहाना शिवानंद ठेवलं. यामागे धार्मिक कारण असल्याचं जाहीर केलं. .पण दिवसेंदिवस शिल्पाचा लूकही बदललेला पाहायला मिळाला. ती आता अतिशय वेगळी दिसते. तिचं वजन वाढलं आहे आणि चेहराही बदलल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला होता. काही चाहत्यांना तर ही खरी शिल्पा नसून हे फेक अकाउंट असल्याचंही वाटलं होतं पण तिने ती शिल्पा आनंदच असल्याचं पोस्टमधून जाहीर केलं. .अनेकदा तिचे चाहते ती आजारी आहे का ? ती इतकी वेगळी का आहे ? ती लाईव्ह सेशन का करत नाही ? असे प्रश्न विचारतात पण ती कधीच या प्रश्नांची उत्तरं देत नाही. पण ती सध्या उदरनिर्वाहासाठी काय करते ? ती कुठे आहे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.."आता मी सिंगल पण आधी.." ब्रेकअपबद्दल रिंकूचा पहिल्यांदाच खुलासा ; "रिलेशनशिपची मला भीती वाटते..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.