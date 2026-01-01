सनी देओलच्या प्रेमात वेडी होती एका सुपरस्टारची सासू, दुसऱ्याशी लग्न केल पण, इकडे सनीसोबत गुपचूप प्रेमसंबंध चालूच!

The Untold Story of Sunny Deol: सनी देओल हा प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याचे अनेक सिनेमे प्रेक्षकांच्या मनात आजही घर करुन आहेत. त्याचा गदर सिनेमा तर आजही तितकाच एव्हरग्रीन सिनेमा आहे. मधल्या काही काळात सनीचे १३ पेक्षा अधिक सिनेमे फ्लॉप ठरले. सनी देओलचं करिअर जेवढं रंजक होतं तेवढच त्याची पर्सनल लाईफ सुद्धा चर्चेत होती. त्याचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलय. परंतु सनीचं असं एक नातं आहे जे अजुनही चर्चेत आहे..५१ वर्षीय अभिनेत्रीची आई आणि एका सुपरस्टार अभिनेत्याची सासू सनीसोबतच्या नात्यामुळे चर्चेत आली होती. सनी देओलनं जोडलं गेलं ते डिंपल कपाडियासोबत. 1980 ते 1990 च्या दशकात त्यांच्या अफेअरची खुप चर्चा रंगली. .११ वर्ष टिकलं नाव1984 साली सनी आणि डिंपल यांनी 'मंजिल मंजिल' सिनेमात एकत्र काम केलं. सिनेमाच्या सेटवर दोघांमध्ये जवळीक वाढली. त्यानंतर दोघांच्या नात्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. त्यांनी जवळपास ११ वर्ष एकमेकांना डेट केलं. त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल कोणालाही कळू दिलं नाही. .अमृता सिंगचा खुलासासनी देओल आणि डिंपल कपाडिया यांनी कधीही त्यांच्या नात्याबद्दल कोणतही विधान केलं नाही. एका मुलाखतीत अमृता सिंगने त्यांच्या नात्याबद्दल पुष्टी केली होती. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार अमृतानं डिंपल तसंच सनी यांच्या प्रेमसंबंधाबद्दल सांगितलं होतं. ती म्हणाली की, 'जेव्हा डिंपल आणि राजेश खन्नामध्ये नात सुधारायला सुरुवात झाली त्यावेळी तिने सनीसोबतचे नाते संपवले.'.1973 साली डिंपल आणि राजेश खन्नांचं लग्न झालं. परंतु 1984 मध्ये राजेश खन्नाने सततच्या वादामुळे घर सोडलं. परंतु दोघांनी कधीही घटस्फोट घेतला नाही. त्यानंतर डिंपलची सनीशी जवळीक वाढली. सगळ्यांना असं वाटलं की, दोघांमध्ये काहीही नातं नाही परंतु दोघेही लंडनच्या एका बेंचवर हातात हात घेऊन बसले होते. त्यांचा तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा रंगू लागली..'लिव्ह -इनमध्ये राहू, ट्राय करु हे सगळं...' रिंकू राजगुरुने सिच्युएशनशिपबद्दल मांडली भूमिका, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.