DIPALI SAYYED SHARES HER EXPERIENCE WITH ASHOK KHARAT IN ZEE 24 TAAS INTERVIEW: सध्या 'महाराष्ट्र एपस्टिन फाइल्स' या सिनेमाची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अशोक खरात प्रकरणावर हा सिनेमा असणार आहे. या सिनेमात अभिनेत्री दिपाली सय्यद महत्त्वाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहेत. दरम्यान अशातच दिपाली यांनी अशोक खरात प्रकरणी एक किस्सा सांगितला. त्या म्हणाल्या की, 'अशोक खरात त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या ऑफिसमध्ये आला होता. यावेळी त्याने काही चिंचोके आणि बाटलीतील पाणी दाखवत पूजा करण्यासाठी सांगितलं' असं त्या म्हणाल्या. .नुकतीच दिपाली सय्यद यांनी झी २४ तासला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी खरातबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या. अशोक खरात यांच्याकडे अनेक प्रतिष्ठित लोकांसह राजकीय मंडळी सुद्धा जायचे. खरात यांचे सल्ले ते नेहमीच घ्यायचे. दिपाली सय्यद यांच्या ऑफिसमध्ये एकदा खरात आला होता. याबद्दल सांगताना त्या म्हणाल्या की, 'अशोक खरात एकदा मला भेटण्यासाठी माझ्या ऑफिसमध्ये आले होते. तेव्हा मी त्यांना ओळखत सुद्धा नव्हते. मला त्यावेळी खरात कोण आहेत? हे सुद्धा माहित नव्हतं. माझ्या मुंबईच्या ऑफिसमध्ये ते आले होते. त्यावेळी त्यांनी सफारी घातली होती.'.'ते मला राजकीय सल्ला देत म्हणाले की, तुझं काहीतरी चांगलं होईल, तुला पद मिळणार आहे, तू खूप मोठी होशील वगैरे ते बोलत होते. त्यानंतर त्यांनी मला चिंचोके दाखवले, आणि बॉटलमध्ये पाणी ठेवलं होतं, त्यावेळी ते मला म्हटले पुजा करावी लागेल. मी त्यावेळी ओके म्हटलं. कारण एखादा व्यक्ती आमच्याकडे गुरू बनून वगैरे येतो तेव्हा आम्ही त्याचा अपमान करत नाहीत.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाले. .दरम्यान महाराष्ट्र एपस्टिन फाइल्स हा सिनेमा आज सगळीकडे प्रदर्शित होणार होता. परंतु काही अडचणींमुळे तारीख पुढे ढकलण्यात आली. परंतु सध्या दिपाली सय्यद आणि या सिनेमाची सगळीकडे बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. . 'इतके आळशी आणि बकवास लोक' प्रवीण तरडे इतर निर्मात्यांबद्दल बोलताना म्हणाले,'कोणताही सिनेमा आणून द्या 100 कोटी करुन दाखवतो'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.