कॅन्सरचा त्रास दीपिका कक्कडला सहन होईना! उपचारादरम्यान ढसाढसा रडली अभिनेत्री, म्हणाली...

दीपिका कक्कड सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या काही दिवसापासून तिची लिवर कॅन्सरवर ट्रिटमेंट सुरु आहे. यामुळे तिला अनेक साइड इफेक्ट्स आणि त्रासाला सामोरं जावं लागतय. अशातच दीपिका काही दिवसापूर्वी ऑन्कोलॉजिस्टला भेटण्यासाठी गेली होती. यावेळी तिला अश्रू अनावर झाले. दीपिकाने तिच्या इमोशनल मोमेंटबद्दल तिच्या व्लॉगमध्ये चाहत्यांना सांगितलं आहे. दीपिका म्हणाली की, जेव्हा ती तिच्या डॉक्टरांना भेटायला गेली, तेव्हा ती स्वत:ला सांभाळू शकली नाही. त्यामुळे तिला रडू कोसळलं. तेव्हा तिचा पती शोएबने तिला सांभाळून घेतलं..दीपिका कक्कडला ट्रीटमेंटवेळी खूप त्रास सहन करावा लागतोय. दीपिकाची 3 जून रोजी लिवर कॅन्सरवर सर्जरी झाली होती. अशातच तिने एका मुलाखतीत सांगितलं की, सर्जरीवेळी डॉक्टरांनी तिच्या लिवरचा 22 टक्के भाग कट केला होता. कॅन्सर फक्त लिवरमध्ये पसरला असल्याने केवळ लिवरचा भाग काढण्यात आला. .व्लॉगमध्ये बोलताना दीपिकाने सांगितलं की, 'आता तिची तब्येत अगदी ठीक आहे. उपचारामुळे त्यांचा थायरॉइड लेवल वर-खाली होत आहे. हॉर्मोन्स चेंज होत आहे. यामुळे तिला कान आणि घशावर प्रेशर येत आहे. कधी कधी स्कीन एकदम ड्राय होत आहे.' .'आता सगळं ठीक आहे. एक एक दिवस नवनवीन गोष्टी घडत आहेत. आज थोडी इमोशनल झाले होते. सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत. सगळं वेवस्थित सुरू आहे. परंतु भिती वाटते. सगळं ठिक व्हावं. त्यामुळे मला रडू कोसळलं' असही ती तिच्या व्लॉकमध्ये म्हणाली.