चेहऱ्यावर पिंपल्स येत असतील तर काय कराल? 'पाठराखीण' फेम दीप्ती लेलेने दिल्या खास टिप्स; म्हणाली- कोणतंही प्रोडक्ट...

दररोजच्या धकाधकीच्या जीवनात आपण स्वतःची काळजी घ्यायला विसरतो. काम, डेडलाइन, घरची कामं यासगळ्यात अनेक स्त्रिया स्वतःच्या आहाराची, शरीराची काळजी घेत नाहीत. मात्र याचा परिणाम त्यांच्या चेहऱ्यावर, शरीरावर दिसतो. आपलं आरोग्य जपण्यासाठी आपल्या त्वचेची आणि जोडीने केसांची काळजी घेणं तितकंच महत्वाचं आहे. सोशल मीडियावर याबद्दल अनेक इन्फ्लुएन्सर्स वेगवेगळ्या क्लुप्त्या सांगताना दिसतात. कलाकारांना तर या गोष्टीची जास्त काळजी घ्यावी लागते. अशातच आता अभिनेत्री दीप्ती लेले हिने तिच्या सुंदर त्वचेचं रहस्य सांगितलंय. .'पाठराखीण' या मालिकेत दिसणारी अभिनेत्री दीप्ती लेले हिने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती तिच्या त्वचेची कशी काळजी घेते याबद्दल सांगितलं. दीप्ती म्हणाली, 'शक्य तितकी फळं खाल्ली की, त्यामुळे त्वचेवर ग्लो येतो. फळं सकाळी खाल्ली पाहिजेत. मी नाश्त्याला शक्यतो फळं खाते. त्यानं खूप उपयोग होतो. कारण- जितकं आपलं पोट साफ असेल, तितका आपला चेहरा चांगला राहतो. मग, मुरमं वगैरे येत नाहीत. पण, जर पोट साफ नसेल, तर ते सगळं चेहऱ्यावर येतं. तसेच सात-आठ तास चांगली झोपही घेतली पाहिजे.'.ती पुढे म्हणाली, 'नियमितपणे व्यायाम केला पाहिजे. व्यायाम खूप महत्त्वाचा आहे. मला कधी वेळ असतो, कधी नसतो; पण, उठल्यानंतर १० मिनिटं का होईना, मी व्यायाम करते. मग त्यासाठी नियोजन केलं आहे. समजा, पाच मिनिटं वेळ असेल, तर अमुक हा व्यायाम करायचा, १० मिनिटं – २० मिनिटं असतील, तर वेगळा व्यायाम करायचा. मधे वेळ असतो, तेव्हा चालायचं. भरपूर पाणी प्यायचं आणि शक्य तितकं घरचं जेवायचं.एवढं पुरेसं आहे.' कोणतीही स्क्रीनकेअर रुटीन नाही, महागडी उत्पादनं नाहीत अगदी सहज सोपं रुटीन फॉलो करून तुम्ही सुंदर त्वचा मिळवू शकता असं दीप्ती म्हणाली. .'तुझ्याकडे तुला मागणे'! स्टार प्रवाहवर येतेय नवी मालिका; झी मराठीवर गाजलेला नायक साकारणार मुख्य भूमिका, प्रोमो व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.