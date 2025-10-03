"मुंज्या सिनेमा मराठीत बनणार होता पण.." दिग्दर्शकाचा धक्कादायक खुलासा ; म्हणाला...

Entertainment News : 2024 मध्ये रिलीज झालेला मुंज्या हा सिनेमा खूप गाजला. अभय वर्मा आणि शर्वरी वाघ यांची मुख्य भूमिका असलेला हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांना खूप आवडतो. दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदार यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. हा सिनेमा मराठीत का बनला नाही याबद्दल अनेकदा प्रश्न विचारलं जातो. याबाबतचा खुलासा नुकताच त्यांनी मुलाखतीत केला. .आदित्य यांनी नुकतीच सकाळच्या कॉफी कोलॅब कार्यक्रक्रमत हजेरी लावली. यावेळी सिनेविश्वाचं वास्तव, मराठी सिनेमा न चालण्याची कारणं अशा विविध गोष्टींवर भाष्य केलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."मला खरंतर मुंज्या सिनेमा मराठीतच करायचा होता. तो सिनेमा मला मराठीत दिसला होता. ती कथा पण मराठी आहे. कोकणात घडणारी कथा आहे आणि अशा कॅरेक्टरची ज्याचा मूळ गाभा कोकणात आहे. पण मला जे जाणवलं की जे आर्थिक गणित आहे सिनेमाचं ते मला मराठीत बसवणं अवघड आहे. जेव्हा आर्थिक गणित म्हणतो तेव्हा तुम्हाला सुरुवात करताना माहित नसतं. त्याचं कॉमर्स एकत्र आलं पाहिजे. ते आकडे दिसल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की हा मराठीत होऊ शकत नाही. कारण मग मला हा हवा तसा करता येणार नाही."."मग जेव्हा हिंदी प्रॉडक्शन कंपनी म्हणते की आम्हाला यात काहीतरी इंटरेस्टिंग वाटतंय. आम्हाला हा करावासा वाटतोय तर मग त्याचा पूर्ण दृष्टिकोन बदलतो. जेव्हा तुम्ही हिंदी सिनेमा करता तेव्हा तुम्ही फक्त महाराष्ट्रासाठी करत नाही तर दिल्ली, युपीमध्येही बेल्ट आहे. तिथूनही खूप आकडे येतात. मग तुम्ही सिनेमा करताना थोडा त्याचा विचार करता, कथेत थोडे बदल करता. थोड्या जास्त प्रेक्षकांपर्यंतहा सिनेमा कसा पोहोचेल ? हा मराठी सिनेमा आहे पण हा प्रत्येकाला आपला कसा वाटेल ? मग ती पंजाबी आई आणणं किंवा एक दोन गाणी अशी आणणं की त्या सिनेमाच्या जगातीलच नाहीयेत. ती फक्त प्रोमोशनला वापरली गेली आहेत. तर खेळ कुठेतरी करायला लागतो."."पण ते कसंय ना ? मूळ तुम्हाला जी कथा सांगायची आहे ना ती पोहोचली ना . ती कुठल्या माध्यमातून सांगताय ? कुणासाठी सांगताय ? तुम्ही किती लोकांपर्यंत सांगताय ? तुमच्या त्यातून काय अपेक्षा आहेत. 28-30 कोटींचं तुमचं बजेट आहे सिनेमाचं तर मला माहितीये की कुठे कुठे सिनेमा लागला पाहिजे ? किमान तिथे त्या सेंटरला ते लोक तर आले पाहिजेत त्या हेतूनेच ते करायला लागतो. हा विचार प्रत्येकवेळी प्रत्येक सिनेमासाठी करावा लागतो." असं ते पुढे म्हणाले. .आईशिवाय वाढलेली तू... सायलीचा अपमान होताच भडकणार प्रतिमा; प्रियाच्या कानशिलात लगावणार, आजच्या भागात काय घडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.