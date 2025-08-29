Premier

'बिन लग्नाची गोष्ट'साठी प्रिया - उमेशची निवड कशी झाली? दिग्दर्शक आदित्य इंगळेंनी सांगितली इनसाईड स्टोरी!

Bin Lagnachi Goshta Behind The Scene Story : उमेश आणि प्रियाचा बिन लग्नाची गोष्ट या सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. जाणून घेऊया या नव्या सिनेमाविषयी.
Bin Lagnachi Goshta Behind The Scene Story
Bin Lagnachi Goshta Behind The Scene Story
  1. ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा चित्रपट १२ सप्टेंबरला प्रदर्शित होत असून, त्याबद्दल सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.

  2. चित्रपटात प्रिया बापट, उमेश कामत, निवेदिता सराफ आणि गिरीश ओक अशी दमदार कलाकारांची फळी आहे.

  3. दिग्दर्शक आदित्य इंगळे यांनी प्रिया–उमेश यांची जोडी त्यांच्या नैसर्गिक केमिस्ट्रीमुळे खास निवडली आहे.

