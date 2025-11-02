Premier

"वडिलांच्या मृत्यूनंतर कोणता राजपुत्र नाचेल का ?" छावाच्या लेझीम सीनवर दिग्पाल यांची नाराजी

Digpal Lanjekar On Chhava Movie : अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते दिग्पाल लांजेकर यांनी छावा सिनेमावर त्यांचं मत व्यक्त केलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया.
Digpal Lanjekar On Chhava Movie

Digpal Lanjekar On Chhava Movie

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित अभंग तुकाराम हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच रिलीज करण्यात आला. या सिनेमाच्या प्रोमोशनवेळी दिग्दर्शक दिग्पाल यांनी सिनेमाविषयीचे अनेक अनुभव शेअर केले.

Loading content, please wait...
vicky kaushal
Sambhaji Chhatrapati
digpal lanjekar
Entertainment news
Entertainment Field
Chhatrapati Sambhaji Maharaj
marathi entertainment
chatrapati shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com