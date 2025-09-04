“दुर्गे दुर्घट भारी” आदिशक्तीचा होणार जागर; महेश मांजरेकरांची संगीतकार म्हणून नवी इनिंग !

पुन्हा शिवाजी राजे भोसले या चित्रपटातील पहिलं गीत प्रदर्शित झालं असून भक्तीभावाने भारावलेलं वातावरण तयार करतंय.या गाण्याद्वारे दिग्दर्शक महेश मांजरेकरांनी प्रथमच संगीतकार म्हणून पाऊल ठेवले आहे.शंकर महादेवन यांच्या दैवी आवाजासोबत गौरव चाटीचं दमदार गायकत्त्व, ढोल-ताशांचा दणदणाट आणि आयडी राव यांच्या हॉर्न्सनी गाण्याला भव्यता मिळाली आहे..Marathi Entertainment News : ‘’पुन्हा शिवाजी राजे भोसले’’ या चित्रपटातील पहिले गीत ‘दुर्गे दुर्घट भारी’ नुकतेच प्रदर्शित झाले असून हे गीत रसिकांच्या मनात भक्तीचा, नवचैतन्याचा संचार करत आहे. पारंपरिक स्तोत्राला आधुनिक संगीताची नवी छटा देत हे गीत महाराष्ट्रभर गुंजत आहे..या गीतातून दिग्दर्शक महेश मांजरेकरांनी पहिल्यांदाच संगीतकार म्हणून पदार्पण केले आहे. श्रद्धा आणि संगीतरसाचा सुंदर संगम साधत त्यांनी या आराधनागीताला वेगळाच आविष्कार दिला आहे..या गीताला शंकर महादेवन यांच्या प्रभावी आणि दैवी आवाजाची साथ लाभली आहे. तर गौरव चाटी यांच्या दमदार सादरीकरणामुळे गाणं अधिक भावपूर्ण झालं आहे. ढोल-ताशांचा दणदणाट (वरद कुलकर्णी, प्रसाद कुलकर्णी, रुंल सावंत) देवीच्या जयघोषाची अनुभूती देतो. आयडी राव यांच्या हॉर्न्सनी गाण्याला भव्यता दिली आहे..याशिवाय यशराज स्टुडिओमधील विजय दयाल यांनी केलेल्या मिक्सिंग आणि मास्टरिंगमुळे गीत अधिक प्रभावी बनलं आहे.‘दुर्गे दुर्घट भारी’ हे केवळ गाणं नसून देवीच्या आराधनेतून निर्माण होणारा भक्तिरसाचा झरा आहे. सध्या हे गीत प्रत्येक घराघरात, प्रत्येक मनामनात भक्तीचा आणि उर्जेचा जयघोष घुमवत आहे..FAQs :1. ‘दुर्गे दुर्घट भारी’ हे गीत कोणत्या चित्रपटात आहे?हे गीत पुन्हा शिवाजी राजे भोसले या चित्रपटात आहे.2. या गाण्याचे संगीतकार कोण आहेत?या गाण्याद्वारे महेश मांजरेकरांनी पहिल्यांदा संगीतकार म्हणून पदार्पण केलं आहे.3. गाणं कोणी गायलं आहे?शंकर महादेवन यांच्या प्रभावी आवाजात हे गाणं सादर झालं आहे, तसेच गौरव चाटी यांनीही गायलं आहे.4. गाण्यात विशेष वाद्यांची साथ कोणती आहे?ढोल-ताशांचा दणदणाट (वरद कुलकर्णी, प्रसाद कुलकर्णी, रुंल सावंत) आणि आयडी राव यांचे हॉर्न्स.5. गाण्याची खासियत काय आहे?पारंपरिक स्तोत्राला आधुनिक संगीताची छटा देत भक्ती, उर्जा आणि भव्यता एकत्रित अनुभवायला मिळते..गुलशन कुमार विनवणी करत राहिले पण गँगस्टर्सनी जीव घेतलाच; 'या' संगीतकाराच्या ईर्ष्येने कुटूंब उद्ध्वस्त !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.