"सचिन पिळगावकर यांचं इंडस्ट्रीतील योगदान प्रचंड" ट्रोलिंगवर क्षितिज पटवर्धनने ओढले ताशेरे; "त्यांचे सिनेमे.."

Kshitij Patwarndhan Slammed Trollers : अभिनेते, दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यांना ट्रोल करणाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. काय म्हणाला सचिन जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : अभिनेते, दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर हे मराठी आणि हिंदी सिनेविश्वातील यशस्वी कलाकार. आजवर त्यांनी अनेक उत्तम सिनेमे मराठी इंडस्ट्रीला दिले. बालकलाकार म्हणून सुरुवात केलेल्या सचिन यांनी अनेक वर्ष हिंदी आणि मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं आहे.

