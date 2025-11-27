"सचिन पिळगावकर यांचं इंडस्ट्रीतील योगदान प्रचंड" ट्रोलिंगवर क्षितिज पटवर्धनने ओढले ताशेरे; "त्यांचे सिनेमे.."

Marathi Entertainment News : अभिनेते, दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर हे मराठी आणि हिंदी सिनेविश्वातील यशस्वी कलाकार. आजवर त्यांनी अनेक उत्तम सिनेमे मराठी इंडस्ट्रीला दिले. बालकलाकार म्हणून सुरुवात केलेल्या सचिन यांनी अनेक वर्ष हिंदी आणि मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं आहे. .सचिन त्यांचे अनुभव, आठवणी बऱ्याचदा अनेक मुलाखतींमध्ये शेअर करतात. यावरून अनेकदा त्यांना ट्रोल केलं जातं. यावर दिग्दर्शक क्षितिज पटवर्धनने भाष्य केलं. .क्षितिज पटवर्धनने मुक्काम पोस्ट मनोरंजन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याला सचिन पिळगावकर यांच्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलं. तो म्हणाला,"पुण्यातल्या एका मुलाला मोठ्या दिग्दर्शकांपुढे उभं करण्यात आलं. त्यावर तो दिग्दर्शक विचारतो "तू काही गाणी वगैरे लिहिली आहेस का ?" त्यावर तो मुलगा म्हणतो की "नाही सर." मग तो दिग्दर्शक म्हणतो,"काही हरकत नाही. तू आता काहीतरी लिहून बघ."आणि ते त्या मुलाला पहिली संधी देतात. तो मुलगा म्हणजे मी आणि ते दिग्दर्शक म्हणजे सचिन पिळगावकर. ज्या मुलाला सुरुवातीला अजिबातच आत्मविश्वास नव्हता. त्यानंतर मी एकूण 72 सिनेमांची गाणी लिहिली."."मी आणि माझ्यासारख्या असंख्य कलाकारांना काम आणि आत्मविश्वास दिला. मी त्याबद्दल खूप कृतज्ञ आहे. आपापल्या घरांमध्ये एखादी छोटी गोष्टी झाली तर आपण ती सेलिब्रेट करतो. कुटूंबात एखाद्याला प्रोमोशन मिळालं किंवा मुलाला जास्त टक्के पडले ते आपण सर्वांना सांगतो. त्याचं सेलिब्रेशन करतो. तेव्हा आपण असं म्हणतो का की हा माणूस किती सांगतोय. एखाद्या गोष्टीचा उगाच संदर्भाबाहेर जाऊन अधिक विचार केला जातो आणि एखादी गोष्ट उगाच चघळली जाते."."सचिन यांचं मराठी भारतीय सिनेमासाठीच योगदान प्रचंड आहे. दिग्दर्शक म्हणूनच नाही तर त्यांनी ज्या-ज्या माणसांना जी-जी मदत केलीये आणि त्यांनी ज्या प्रकारे अस्तित्व टिकून ठेवलं आहे. ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. ट्रोलिंग करणारे ट्रोलर्स निघून जातील पण उद्या कुणी विचारलं त्यांनी काय केलं ? तर त्याचं उत्तर असेल त्यांनी अशी ही बनवाबनवी असा सिनेमा केला. उद्या जाऊन कमेंट्स कुणीच वाचणार नाही पण त्यांचा सिनेमा लक्षात राहणार आहे. "."त्यामुळे कमेंट्स की काम यापैकी काय निवडायचं याचा विचार ज्याने त्याने करावा. मला वाटतं त्यांचं योगदान कुणीच नाकारू शकत नाही" असं तो पुढे म्हणाला. ."तुझा मुलगा इंडस्ट्रीत टिकणार नाही" जेव्हा प्रिया बेर्डे यांना प्रसिद्ध व्यक्तीने दिलेली धमकी; म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.