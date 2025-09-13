"एका व्हॅनमध्ये साहेब विवस्त्र बसलेले असतात आणि..." बॉलिवूड दिग्दर्शकाने केली कलाकारांची पोलखोल, म्हणाला

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत कलाकारांच्या वाढत्या मागण्या आणि इंडस्ट्रीमधील प्रचंड खर्चावर भाष्य केलं.त्यांनी मात्र अमिताभ बच्चन आणि अजय देवगण यांसारख्या कलाकारांचं कौतुक करत, त्यांची शिस्त आणि व्यावसायिकता इतरांसाठी प्रेरणादायी असल्याचं सांगितलं.जवळपास ४० वर्षांचा अनुभव असलेल्या गुप्तांनी सुरुवातीला छोटी-मोठी कामं करत दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली..Bollywood News : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत बॉलिवूड कलाकारांची पोलखोल केली. कलाकारांच्या मागण्या, इंडस्ट्रीमधील वाढता खर्च यावर त्यांनी भाष्य केलं. पण त्याबरोबरच अमिताभ बच्चन , अजय देवगण यांसारख्या कलाकारांचं कौतुकही केलं. .संजय गुप्ता हे गेली चाळीस वर्षं बॉलिवूड मध्ये काम करतात. सुरुवातीला अगदी छोटी मोठी काम करत नांतर त्यांनी दिग्दर्शक म्हूणन स्वतःची ओळख निर्माण केली. नुकतीच त्यांनी सायरस ब्रोचाच्या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी अनेक कलाकारांचे किस्से शेअर केले. तर इंडस्ट्रीमधील वाढत्या खर्चावरही त्यांनी भाष्य केलं. .ते म्हणाले की,"मिस्टर बच्चन, अजय देवगण आणि हृतिक रोशनसारख्या सर्व जुन्या कलाकारांकडे फक्त एक मेकअप मॅन आणि एक स्पॉटबॉय असतो. निर्माते कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाबद्दल तक्रार करत असतात. ते बरोबर आहे कारण त्यांना अचानक लाखो रुपये खर्च करावे लागतात."."मला काही कलाकार माहित आहेत ज्यांच्याकडे सहा मेकअप व्हॅन आहेत. पहिली व्हॅन त्यांची वैयक्तिक जागा असते. हे खरं आहे. मी खूप गंभीरपणे हे बोलतोय. तिथे साहेब विवस्त्र बसतात. त्यानंतर शेअजिर्ण साहेबांची दुसरी व्हॅन असते तिथे ते मेकअप आणि हेअर करतात. तिसऱ्या व्हॅनमध्ये ते मिटिंग घेतात, चौथी व्हॅन जिमची असते, तिथे व्यायाम करतात. पाचव्या व्हॅनमध्ये त्यांचा स्टाफ बसतो."."त्यानंतर सेटवर एक शेफ असतो जो फक्त काही ग्राममध्ये जेवण बनवतो. त्याची व्हॅन वेगळी असते. ज्या स्टार जोडप्याची परिस्थिती बिकट आहे त्यांना वेगळी व्हॅन लागते. सेटवर अकरा व्हॅन असतात. ते घरी एकत्र जेवत नाहीत का ? ते पती-पत्नी आहेत तरीही त्यांच्याकडे वेगळ्या किचन व्हॅन असतात. ही वस्तुस्थिती आहे."."अमिताभ बच्चन हे एकमेव अभिनेते आहेत जे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार निर्मात्यांना द्यायला लावत नाही. ते भाडं घेत नाहीत. ते म्हणतात ते माझे कर्मचारी आहेत ते निर्मात्यांचं काम नाही.".FAQs : 1. संजय गुप्ता कोण आहेत?संजय गुप्ता हे बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक असून, ते गेली ४० वर्षं इंडस्ट्रीत काम करत आहेत.2. त्यांनी त्यांच्या मुलाखतीत नेमकं काय सांगितलं?त्यांनी कलाकारांच्या वाढत्या मागण्या आणि त्यामुळे वाढणारा खर्च यावर उघडपणे भाष्य केलं.3. कोणत्या कलाकारांचं त्यांनी विशेष कौतुक केलं?अमिताभ बच्चन आणि अजय देवगण यांच्या शिस्तबद्ध आणि व्यावसायिक कामगिरीचं त्यांनी कौतुक केलं.4. त्यांनी सुरुवातीला इंडस्ट्रीत कोणती कामं केली होती?सुरुवातीला छोटी-मोठी कामं करत त्यांनी अनुभव घेतला आणि नंतर दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.5. ही मुलाखत कुठे दिली होती?संजय गुप्ता यांनी ही मुलाखत सायरस ब्रोचाच्या चॅनेलवर दिली..Movie Review : बिन लग्नाची गोष्ट - आधुनिक नात्याचा नवा दृष्टिकोन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.