Premier

"एका व्हॅनमध्ये साहेब विवस्त्र बसलेले असतात आणि..." बॉलिवूड दिग्दर्शकाने केली कलाकारांची पोलखोल, म्हणाला

Director Expose Bollywood Actors : बॉलिवूड कलाकार शुटिंगवेळी करत असलेल्या मागण्या आणि त्यांची वागणूक यावर भाष्य केलं. काय म्हणाले हे दिग्दर्शक जाणून घेऊया.
"एका व्हॅनमध्ये साहेब विवस्त्र बसलेले असतात आणि..." बॉलिवूड दिग्दर्शकाने केली कलाकारांची पोलखोल, म्हणाला
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत कलाकारांच्या वाढत्या मागण्या आणि इंडस्ट्रीमधील प्रचंड खर्चावर भाष्य केलं.

  2. त्यांनी मात्र अमिताभ बच्चन आणि अजय देवगण यांसारख्या कलाकारांचं कौतुक करत, त्यांची शिस्त आणि व्यावसायिकता इतरांसाठी प्रेरणादायी असल्याचं सांगितलं.

  3. जवळपास ४० वर्षांचा अनुभव असलेल्या गुप्तांनी सुरुवातीला छोटी-मोठी कामं करत दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

Loading content, please wait...
bollywood actor
Entertainment news
bollywood director
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com