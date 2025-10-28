Premier

Gondhal Movie Director Weird Post About Movie : गोंधळ सिनेमाचे दिग्दर्शक संतोष डावखर यांनी सिनेमाच्या ट्रेलर रिलीजपूर्वी वेगळं आव्हान केलं आहे. काय म्हणाला दिग्दर्शक जाणून घेऊया.
"आमचा ट्रेलर बघू नका" रिलीजपूर्वीच गोंधळ सिनेमाच्या दिग्दर्शकाची कोड्यात टाकणारी पोस्ट ! कारण सांगत म्हणाला..
Marathi Entertainment News : सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत ग्लॅमरसोबतच महाराष्ट्राच्या संस्कृती आणि परंपरेला सन्मान देणारे चित्रपट मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. अशाच परंपरेचा गाभा उलगडणारा बहुचर्चित 'गोंधळ' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. टीझर प्रदर्शित झाल्यापासूनच प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता पसरली आहे. आता या उत्सुकतेत भर घालत दिग्दर्शक संतोष डावखर यांनी एक अनोखे आवाहन केले आहे. ज्यामुळे सगळेजण चक्रावले आहेत.

