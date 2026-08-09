Shakeel Noorani: ३३ वर्षीय अभिनेत्रीला घरी बोलावून अत्याचार, ७३ वर्षांच्या दिग्दर्शकावर गंभीर आरोप; सिनेसृष्टीत खळबळ

मुंबई : मनोरंजन क्षेत्रात एक खळबळजनक प्रकार घडल्याचा समोर आला आहे. एका अभिनेत्रीने प्रसिद्ध दिग्दर्शकावर अत्याचार आणि लैंगिक छळाचे आरोप केले असून या प्रकरणात दिग्दर्शकाला अटक करण्यात आली आहे. तसेच या दिग्दर्शकावर नशेचे पदार्थ देणे आणि व्हिडिओद्वारे धमकावल्याचाही आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे सिनेसृष्टीत खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, 'जोरू का गुलाम' या सिनेमाचे दिग्दर्शक शकील नुरानी (वय ७३) यांना मुंबई मालवणी पोलिसांनी अटक केली आहे. एका ३३ वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेत्रीने दिग्दर्शक शकील नुरानी यांच्याविरोधात बलात्कार आणि लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. आगामी चित्रपटाच्या चर्चेच्या बहाण्याने शकील नुरानी यांनी अभिनेत्रीला घरी बोलावून तिच्यावर अत्याचार केले..Mumbai News: कर्तव्य बजावताना पालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, डास प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत सर्वेक्षण करताना दुर्घटना.त्याचबरोबर पीडित अभिनेत्रीला कथितरित्या नशेचे पदार्थ देणे आणि व्हिडिओद्वारे धमकावल्याचा गंभीर आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. तथापि, अभिनेत्रींच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. शकील नूरानी यांच्यावर BNS कलम 64(2) (M), 123, 351 (2) आणि 88 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, बोरिवली हॉलिडे कोर्टाने १२ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केले; नंतर ब्लॅकमेल करत...; मानसिक तणावामुळे तरुणीचं धावत्या लोकलमध्ये धक्कादायक कृत्य .कोण आहेत शकील नूरानी?शकील नुरानी यांनी सुनील शेट्टी, प्रिया गिल आणि परेश रावल यांच्या मुख्य भूमिका असणाऱ्या 'बडे दिलवाला' (१९९९) आणि 'जोरू का गुलाम' (२०००) ज्यामध्ये गोविंदा, ट्विंकल खन्ना, कादर खान आणि जॉनी लिव्हर प्रमुख भूमिकेत होते. अशा अनेक चित्रपटांचे लेखन, निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले आहे. त्यांनी १९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून बॉलिवूडमध्ये काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.