'पुष्पा 2 मध्ये काम केल्याचा मला पश्चाताप' प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा खुलासा, म्हणाली...'मला ते पाहून धक्काच बसला...'
ACTRESS SLAMS PUSHPA 2 MAKERS: अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना आणि फहाद फासिलच्या ‘पुष्पा 2’ ने बॉक्स ऑफिसवर धमाका केला असला, तरी एका अभिनेत्रीने एका मुलाखतीत सांगितले की तिची भूमिका मोठी आणि महत्त्वाची असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
PUSHPA 2 CONTROVERSY:अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना आणि फहाद फासिल स्टारर 'पुष्पा २: द रूल' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला असला, तरी यातील एका अभिनेत्रीने मात्र आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दाक्षिणात्य अभिनेत्री दिवी वाधत्याने नुकत्याच एका मुलाखतीत या चिग बजेट चित्रपटात काम केल्याबद्दल पश्चाताप व्यक्त केलाय.