10,000 कोटींच्या मालकाची बायको, परंतु अभिनेत्री राहिली गटारीशेजारच्या झोपडीत, कारण ऐकून थक्क व्हाल

1 दिव्या खोसला ‘एक चतुर नार’ चित्रपटासाठी झोपडीत राहिली.2 दिग्दर्शकाने तिला घरकाम व गटाराशेजारी सीन करायला लावला.3 करोडपती पती असूनही अभिनयासाठी संघर्ष स्वीकारला..बॉलिवूड अभिनेत्री दिव्या खोसला सध्या तिच्या आगामी चित्रपट ‘एक चतुर नार’मुळे चर्चेत आहे. ती सध्या तिच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. या चित्रपटात ती झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलीची भूमिका साकारत आहे. तर नील नितीन मुकेश हा श्रीमंत बिझनेसमनच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या सिनेमाच्या शूटिंगसाठी दिव्याला प्रत्यक्षात झोपडपट्टीत राहावं लागलं..दिव्या खोसला ही टी-सीरिजचे मालक भूषण कुमार यांची पत्नी आहे. भूषण कुमार यांच्या कंपनीची नेटवर्थ तब्बल १० हजार कोटी रुपये इतक आहे. परंतु अभिनयासाठी तसंच चित्रपटासाठी ती अक्षरशः गटाराशेजारी असलेल्या झोपडीत राहाली..दिग्दर्शक उमेश शुक्ला यांनी दिव्याला वास्तव जाणवण्यासाठी एक महिना झोपडपट्टीत राहायला सांगितलं. तसंच तिला तिला झाडू, फरशी पुसण्यासह पडेल ते असं सगळं घरकामही करायला लावलं. एका सीनसाठी तर तिला गटाराशेजारी उभं केलं. त्यावेळी ती जवळजवळ नाल्यात पडणार होती. असं ती एका मुलाखतीत म्हणाली.. ‘एक चतुर नार’ या चित्रपटाचे शूटिंग लखनऊच्या बादशाह नगर झोपडपट्टीत झालय. दिव्या एक महिना राहिलेली झोपडी अगदी गटाराशेजारी होती. तिथे दुर्गंधीमुळे खूप त्रास व्हायचा. पण काही दिवसांत तिला त्याची सवय झाली. हा अनुभव सांगताना दिव्या हसली आणि म्हणाली 'मी करोडपती पतीची बायक असले तरी कलाकार म्हणून वास्तव दाखवण्यासाठी काहीही करावं लागतं.' .FAQs.दिव्या खोसला कोण आहे?दिव्या खोसला ही बॉलिवूड अभिनेत्री आणि टी-सीरिजचे मालक भूषण कुमार यांची पत्नी आहे..दिव्या खोसला कोणत्या चित्रपटासाठी झोपडीत राहिली?‘एक चतुर नार’ या चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी तिने झोपडीत वास्तव केलं..दिव्याला झोपडीत किती दिवस राहावं लागलं?जवळजवळ एक महिना ती झोपडीत राहिली..दिग्दर्शक उमेश शुक्लाने दिव्याला काय करायला लावलं?तिला झाडू, फरशी पुसणे, घरकाम अशी वास्तवातली कामं करायला लावली..'मी रात्री फोन केला अन् म्हटलं, लग्न करशील?' किशोरी शहाणेची लव्हस्टोरी माहितीय का? सांगितला खास किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.