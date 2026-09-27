Divya Shinde Arrest : बिग बॉस मराठी फेम अभिनेत्रीची पोलीस कोठडीत रवानगी, डॉक्टरसोबत का झालेला वाद?

पुणे, ता. २७ : निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या घरात घुसून त्यांना मारहाण करून पाच लाख रुपयांची मागणी केल्याच्या आरोपावरून ‘बिग बॉस मराठी’ फेम अभिनेत्री दिव्या सुनील शिंदे हिला काळेपडळ पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने दिव्या शिंदेला ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विद्याधर गायकवाड यांना मारहाण केल्याप्रकरणी दिव्या शिंदेसह तिच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. डॉ. गायकवाड हे सदस्य असलेल्या करुणादीप संस्थेच्या वतीने २ ते ३ सप्टेंबरदरम्यान बालगंधर्व रंगमंदिर येथे ‘कला आविष्कार महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात दिव्या शिंदे सहभागी झाली होती. .कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर दिव्या शिंदे हिने डॉ. गायकवाड यांच्याकडे पाच लाख रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर ती अन्य दहा जणांसह गायकवाड यांच्या घरी गेली. तेथे घराची तोडफोड करून डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली..Santosh Pandit : मंत्री व नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह रील प्रकरणात संतोष पंडितला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी.या प्रकरणी डॉ. गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून दिव्या शिंदेसह अन्य आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिव्याला अटक करून न्यायालयात हजर केले. फिर्यादी गंभीर जखमी झाले असून, दिव्याकडून अन्य आरोपींची माहिती घेणे आवश्यक आहे. तसेच कार्यक्रमाचे पैसे देण्यासंदर्भातील लेखी नोट आणि आरोपीच्या हस्ताक्षराचा नमुना तपासासाठी आवश्यक आहे. गुन्ह्याच्या तपासासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक अमित शेटे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.