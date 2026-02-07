बिग बॉसने घराबाहेर काढल्यावर दिव्या शिंदेची पहिली पोस्ट; विनंती करत म्हणाली , 'तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं...'

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये सध्या नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. या सीझनमध्ये यापूर्वी कधीही न घडलेली घटना घडलीये. घरातून दिव्याला घरातून बाहेर काढण्यात आलंय. तिने टास्क संपल्यावर घरातल्या सदस्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. ‘हो मी धमकीच दिली’ असं ती सतत बोलत होती. त्यामुळे 'बिग बॉस'ने हा निर्णय घेतला. 'बिग बॉसने तिला माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र तिने माफी मागायला नकार दिला. त्यानंतर मात्र तिला घराबाहेर काढण्यात आलं. .भाऊचा धक्का सुरू होण्यापूर्वीच दिव्याला घराबाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. सोशल मीडियावर याबद्दल अनेक प्रतिक्रिया दिल्या गेल्यात. कुणी तिच्या बाजूने बोलतंय तर कुणी तिच्या विरोधात. या सगळ्यावर दिव्या नेमकं काय म्हणते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. आता दिव्या बाहेर आल्यावर 'बिग बोस मराठी ६' च्या टीमकडून एक निवेदन देण्यात आलंय. .दिव्याच्या टीमने तिच्यावतीने लिहिलं, '“आम्ही समजू शकतो की, ‘बिग बॉस मराठी’ शोमधून दिव्या शिंदेची एक्झिट झाल्यामुळे अनेक लोक भावुक झालेत तर काहींना धक्का बसला आहे. पण, तुमचं प्रेम आणि पाठिंबा आमच्यासाठी सर्वकाही आहे. आम्ही तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. सर्वांना एक विनंती करतो, कृपया कोणीही या घटनेबाबत चुकीची, अर्धवट माहिती किंवा नकारात्मकता पसरवू नका. लवकरच तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील आणि पुढील अपडेट्स आम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करू. थँक्यू! टीम दिव्या शिंदे.”.आता यानंतर दिव्या नेमकं काय बोलणार आणि कधी बोलणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .आणि भरत जाधवमुळे मकरंद अनासपुरेंनी मिशी काढली.... 'साडे माडे तीन'च्या वेळेचा न ऐकलेला किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.