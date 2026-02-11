बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिव्याचा 'तलवारी'बद्दल खुलासा; म्हणते- त्यांनी मला फोर्स केला...

'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये तलवारीची भाषा वापरल्याने दिव्या शिंदे हिला 'बिग बॉसने घराबाहेर काढलं होतं. त्यापूर्वी तिला माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र तिने माफी मागण्यास नकार दिला. दिव्या म्हणालेली, 'मी या घराबाहेर ‘सरकार’ म्हणून वावरते आणि माझ्या हातात कायम एक तलवार असते. आता ती तलवार घरी आहे, याचा अर्थ असा नाही की मी इथल्या गोष्टी विसरेन. बाहेर गेल्यावर मी ती तलवार चालवेन. ती कोणावर चालेल, हे तुम्ही माझ्याबद्दल काय बोलता यावर ठरेल.' आता घराबाहेर गेल्यावर तिने एक पत्रकार परिषद घेतली आहे. त्यात ती काय म्हाणालीये पाहा. .आज मुंबईत दिव्याने पत्रकार परिषद घेतली. यात बोलताना दिव्या म्हणाली, 'जे लोक वैचारिक आहेत त्यांच्यासाठी तलवार ही शाब्दिक आहे, स्वाभिमानी आहे, वैचारिक आहे, अभिमानाची आहे, माजाची आहे आणि मानाची आहे. हीच तलवार आपण घेऊन चाललोय. या संविधानिक देशात कोणी खरं खरंच तलवार थोडी घेऊन जाणार आहे. आणि त्यांनी मला फोर्स केला. मी १०० वेळा त्यांना घरामध्ये सांगितलंय की, मी बाहेरचं बोलणार नाही, कोणी तितकं समजण्याच्या परिस्थितीमध्ये नाहीये.' .यापूर्वी दिव्याने एक व्हिडिओ शेअर केला होता. ज्यात ती म्हणालेली, 'नमस्कार जय भीम, जय शिवराय! संपूर्ण महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर भारतातून, परदेशातून तुम्ही मला जे आशीर्वाद, प्रेम आणि सपोर्ट दिलाय त्याच्यासाठी मी नेहमीच ऋणी आहे. लवकरच मी तुमच्यासमोर येईल. आता विषय संपला नाही तर विषय सुरु झालाय!' दिव्याने पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलंय. मात्र आता पुढे ती कोणती पावलं उचलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .नंदिनीच्या आवाजाला झालंय तरी काय? 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये मृणालचा आवाज डब केलाय? प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांचा प्रश्न\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.