देओल कुटुंबाने पचवलेला मोठा धक्का; धर्मेंद्र यांच्या भावावर झाडण्यात आलेल्या गोळ्या, कोण होते वीरेंद्र देओल?

बॉलिवूडचे ही- मॅन धर्मेंद्र यांचं काल २४ नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. ३०० हुन अधिक चित्रपटात काम करणाऱ्या या अभिनेत्याने वयाच्या ८९ व्या वर्षी चाहत्यांचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली. त्यांच्यावर विलेपार्ले येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी हजेरी लावली होती. चाहत्यांनी त्यांना सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली. मात्र देओल कुटुंबीयांनी असाही एक दिवस पाहिलाय जेव्हा हे संपूर्ण कुटुंब हादरलं होतं. धर्मेंद्र यांच्या भावाची सेटवर गोळ्या घालून खुलेआम हत्या करण्यात आली होती. .धर्मेंद्र यांचं खरं नाव धरम सिंग देओल होतं. ते पंजाबमधील लुधियाना येथील एका जाट शीख कुटुंबात जन्मलेले. त्यांनी १९५८ मध्ये फिल्मफेअर टॅलेंट हंट जिंकल्यानंतर ते मुंबईत आले. इथे बॉलिवूडमध्ये त्यांनी आपलं यशस्वी करिअर घडवलं. मात्र देओल कुटुंबात आणखी एक स्टार होता ज्याच्याबद्दल अनेकांना ठाऊक नाही. हा स्टार होता धर्मेंद्र देओल यांचा चुलत भाऊ वीरेंद्र देओल. महत्वाचं म्हणजे ८०च्या दशकात ते धर्मेंद्र यांच्यापेक्षाही मोठे सुपरस्टार होते. वीरेंद्र यांचा पहिला पंजाबी चित्रपट 'तेरी मेरी एक जिंदरी' १९७५ मध्ये प्रदर्शित झाला. त्यात धर्मेंद्र देखील होते, त्यांनी वीरेंद्र यांच्या भावाची भूमिका केली होती. हा चित्रपट हिट ठरला आणि वीरेंद्र यांची कारकिर्द सुरू झाली..वीरेंद्र सिंग देओल यांनी 'बटवारा', 'लांबरदारनी', 'बलबीरो भाभी' आणि 'दुश्मनी दी अग' सारखे हिट पंजाबी चित्रपट दिले. वीरेंद्र यांनी बॉलिवूडमध्येही काम केले. ज्यामध्ये 'दो चेहरे' आणि 'खेल मुकद्दर का' सारख्या चित्रपटांचा समावेश होता. १२ वर्षांमध्ये त्यांनी २५ चित्रपटांची निर्मिती केली. अभिनेता असण्यासोबतच ते लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माता देखील होते. धर्मेंद्र बॉलिवूडमध्ये काम करत होते तर वीरेंद्र पंजाबी इंडस्ट्रीमध्ये लोकप्रिय ठरले. मात्र त्यांची लोकप्रियताच त्यांच्यासाठी घातक ठरली. ६ डिसेंबर १९८८ रोजी वीरेंद्र हे 'जट्ट ते जमीन' चित्रपटाचे शूटिंग करत होते. अचानक कोणीतरी त्यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांचा जीव घेतला. वीरेंद्रची हत्या कोणी केली किंवा त्यांची हत्या का केली? हे सत्य आजही समोर आलेलं नाही. .त्या काळात अतिरेक्यांच्या विचारसरणीशी जुळणारे लेखक, कलाकार किंवा कवी यांना लक्ष्य केलं जायचं. त्यामुळे त्यांच्यावरही हल्ला झाला असं सांगण्यात येतं. मृत्यूवेळी वीरेंद्र ४० वर्षांचे होते. वीरेंद्र यांना रणदीप आर्य आणि रमनदीप आर्य ही दोन मुले आहेत. ते दोघेही चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत. त्यांच्या दोन्ही सूना दीप्ती भटनागर आणि चंदना शर्मा देखील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत..ती जशी दिसते तशी नाही... रेखाबद्दल प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं वक्तव्य; सेटवरही झालेला वाद, म्हणाली, 'दुसऱ्याला पाहून तोंड वाकडं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.