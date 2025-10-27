'शर्टमध्ये हात घालत त्याने किस केलं...' अभिनेत्रीने सांगितला कास्टिंग काऊचचा अनुभव, म्हणाली...'वडिलांच्या वयाच्या दिग्दर्शकाने...'

मनोरंजन विश्वात कास्टिंग काऊचचे अनेक किस्से समोर येत असतात. अनेक अभिनेत्री कास्टिंग काऊचच्या बळी पडतात. काही अभिनेत्रींना लहान वयात धक्कादायक अनुभव येत असतात. असाच काहीसा प्रकार घडला तो प्रसिद्ध इंफ्लूएंसर आणि अभिनेत्री डॉली सिंहला. तिने तिच्या मुलाखतीमध्ये तिच्यासोबत घडलेला धक्कादायक किस्सा शेअर केला आहे. यावेळी तिने भयानक कास्टिंग काऊचबद्दल सर्वांना सांगितलं आहे..डॉलीने सांगितलं की, 'अभिनयाचं वेड तिला दिल्लीपर्यंत घेऊन आलं. त्यावेळी ती 19 वर्षाची होती. जेव्हा सिनेसृष्टीत स्वत:चं अस्तित्व निर्माण करत होती. त्यावेळी तिची ओळख एका दिग्दर्शकाशी झाली. सुरुवातीला सगळं वेवस्थित वाटत होतं. याच दरम्यान दिग्दर्शकाचा सतत फोन येयचा. तासनंतास तो फोनवर गप्पा मारायचा. नंतर तर त्यांचं बोलणं विचित्र वाटू लागलं.'.डॉलीने सांगितलं की, 'जेव्हा तुम्ही नवीन असतात. त्यावेळी जर तुम्ही समोरच्याशी गप्पा नाही मारल्या तर त्याला वाटतं तुम्ही काम करण्यात सीरियस नाही. परंतु एका महिला म्हणून हे समजणं खुप अवघड आहे. कारण एका महिलेच टॅलेंट न बघता ती एक उपभोगाची गोष्ट म्हणून पाहिली जातं.'.पुढे बोलताना डॉली म्हणाली की, 'त्या डायरेक्टरने मला 5 स्टार हॉटेलमध्ये बोलावलं. तिथं माझी एका प्रोड्युसरसोबत ओळख करुन दिली. मिटिंगनंतर जेव्हा डॉली आणि डायरेक्टर एका कारमध्ये बसले. त्यावेळी कोणताही विचार न करता त्याने मला किस केलं. तसंच माझ्या टॉपमध्ये हात घातला. हे इतकं भयानक होतं की, काही कळायच्या आतच सगळं घडत होतं.'.'त्याने अचानक त्याचे ओठ माढ्या ओठावर ठेवले. तसंच माझा टॉप खेसू लागला. तेव्हा मी केवळ 19 वर्षाचे होते. तर तो 40 वर्षाचा एक म्हातारा माणूस होतो. मी त्यावेळी इतकी शॉक होते की, मला काहीच कळत नव्हतं. त्यावेळी मी ओरडू पण शकत नव्हते. आणि कारमध्ये असल्यामुळे पळून सुद्धा जाऊ शकत नव्हते. हे सगळं इतकं अचानक घडलं की, मला कळतच नव्हतं काय करावं? '.'तुमच्या जाण्यानंतर आयुष्य थांबल्यासारखं वाटतय..' प्रार्थना बेहरेला पितृशोक, अपघातात झाला मृत्यू, बाबांसाठी भावूक झाली अभिनेत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.