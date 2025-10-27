Premier

'शर्टमध्ये हात घालत त्याने किस केलं...' अभिनेत्रीने सांगितला कास्टिंग काऊचचा अनुभव, म्हणाली...'वडिलांच्या वयाच्या दिग्दर्शकाने...'

Dolly Singh Opens Up About Facing Casting Couch at 19: एका अभिनेत्रीने मुलाखतीमध्ये तिच्यासोबत घडलेला कास्टिंग काऊचचा अनुभव शेअर केलाय. यावेळी बोलताना ती म्हणाली की, ती त्यावेळी केवळ १९ वर्षाची होती आणि त्याच्यासोबत घाणेरडं कृत्य करणारा दिग्दर्शक ४० वर्षाचा होता.
Apurva Kulkarni
Updated on

मनोरंजन विश्वात कास्टिंग काऊचचे अनेक किस्से समोर येत असतात. अनेक अभिनेत्री कास्टिंग काऊचच्या बळी पडतात. काही अभिनेत्रींना लहान वयात धक्कादायक अनुभव येत असतात. असाच काहीसा प्रकार घडला तो प्रसिद्ध इंफ्लूएंसर आणि अभिनेत्री डॉली सिंहला. तिने तिच्या मुलाखतीमध्ये तिच्यासोबत घडलेला धक्कादायक किस्सा शेअर केला आहे. यावेळी तिने भयानक कास्टिंग काऊचबद्दल सर्वांना सांगितलं आहे.

