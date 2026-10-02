डोरेमॉन पहिल्यांदाच थिएटरमध्ये! नोबिता, शिझुका, जियान पुन्हा एकदा एकत्र, समुद्राखालील मशीनची हटके स्टोरी

DORAEMON NEW NOBITA UNDERSEA ADVENTURE MOVIE: टेलिव्हिजनवरून अनेक वर्षे मुलांच्या मनावर छाप उमटवणारा डोरेमॉन आता पहिल्यांदाच भारतीय चित्रपटगृहात दाखल होणार आहे. 'डोरेमॉन द मुव्ही: न्यू नोबिता अँड द कॅसेल ऑफ द अंडरसी डेव्हिल' हा चित्रपट २ ऑक्टोबरला देशभरात प्रदर्शित होणार आहे. पीव्हीआर आयनॉक्स पिक्चर्सकडून वितरित होणारा हा चित्रपट हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहता येणार असून, निवडक ठिकाणी ४DX मध्येही प्रदर्शन होणार आहे.. चित्रपटाची कथा डोरेमॉन, नोबिता, शिझुका, जियान आणि सुनीओ यांच्या समुद्राखालील साहसाभोवती फिरते. तेत्सुओ याजिमा यांनी दिग्दर्शित केलेला हा डोरेमॉन फ्रँचायझीतील ४५वा थिएट्रिकल चित्रपट आहे. विनोद, मैत्री आणि फॅन्टसीसोबत समुद्राच्या खोल भागातील साहस हा चित्रपटाचा महत्त्वाचा भाग आहे. निवडक ४DX शोमध्ये पडद्यावरील साहसाला हालचाल आणि इतर इमर्सिव्ह इफेक्ट्सची जोड मिळणार आहे. .त्यामुळे छोट्या पडद्यावर पाहिलेल्या डोरेमॉनला पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची संधी भारतीय प्रेक्षकांना आजपासून म्हणजेच २ ऑक्टोबरपासून मिळणार आहे. त्यामुळे आता लहान मुलांना यंदाच्या विकेंडला सिनेमा पाहण्याची संधी मिळू शकते..निवडक ४DX शोमध्ये प्रेक्षकांना चित्रपटातील साहस अधिक जवळून अनुभवता येणार आहे. पडद्यावरील घटनांनुसार सीटची हालचाल आणि इतर इमर्सिव्ह इफेक्ट्सचा वापर करण्यात येणार असल्याने विशेषतः अॅडव्हेंचर सीन्सचा अनुभव वेगळा ठरू शकतो. .'भविष्यात मी गरोदर राहिल्यानंतर सुद्धा...' ट्रोलिंगवर हृता दुर्गुळे स्पष्टच बोलली, म्हणाली; 'अमराठी मुलाशी लग्न केलं म्हणूनही...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.