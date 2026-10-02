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डोरेमॉन पहिल्यांदाच थिएटरमध्ये! नोबिता, शिझुका, जियान पुन्हा एकदा एकत्र, समुद्राखालील मशीनची हटके स्टोरी

DORAEMON FIRST THEATRICAL RELEASE IN INDIA:डोरेमॉन पहिल्यांदाच भारतीय चित्रपटगृहात दाखल होत आहे. ‘न्यू नोबिता अँड द कॅसेल ऑफ द अंडरसी डेव्हिल’ २ ऑक्टोबरला हिंदी, तमिळ आणि तेलुगूमध्ये रिलीज होणार आहे.
DORAEMON FIRST THEATRICAL RELEASE IN INDIA

DORAEMON FIRST THEATRICAL RELEASE IN INDIA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

DORAEMON NEW NOBITA UNDERSEA ADVENTURE MOVIE: टेलिव्हिजनवरून अनेक वर्षे मुलांच्या मनावर छाप उमटवणारा डोरेमॉन आता पहिल्यांदाच भारतीय चित्रपटगृहात दाखल होणार आहे. 'डोरेमॉन द मुव्ही: न्यू नोबिता अँड द कॅसेल ऑफ द अंडरसी डेव्हिल' हा चित्रपट २ ऑक्टोबरला देशभरात प्रदर्शित होणार आहे. पीव्हीआर आयनॉक्स पिक्चर्सकडून वितरित होणारा हा चित्रपट हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहता येणार असून, निवडक ठिकाणी ४DX मध्येही प्रदर्शन होणार आहे.

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