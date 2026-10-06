‘मला पाहून महिला थुंकायला आणि चपलेने मारायला यायच्या’; दृश्यममधील गायतोंडे फेम कमलेश सावंत म्हणाले...‘ही खंत आयुष्यभर राहील’

WOMEN WANTED TO SPIT AND HIT KAMLESH SAWANT: दृश्यम फ्रँचायझीमध्ये लक्ष्मीकांत गायतोंडेची भूमिका साकारुन अभिनेता कमलेश तुकाराम सावंत यांनी प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळीच छाप पाडली. दृश्यम ३ मधील त्यांच्या अभिनयाचं तर सगळीकडे कौतूक होताना पहायला मिळतेय. परंतु गायतोंडेची नकारात्मक भूमिका साकारताना त्यांना प्रेक्षकांकडून होणाऱ्या टोकाच्या प्रतिक्रियांचाही सामना करावा लागला होता. एका मुलाखतीत त्यांनी अनुभव शेअर केलाय. .प्रत्येक अभिनेत्याला आपल्या कामाची दाद प्रेक्षकांकडून हवी असते. परंतु एखाद्या कलाकराने नकारात्मक भूमिका इतक्या प्रभावीपणे साकारली की, प्रेक्षकांना खरोखरच त्या व्यक्तीचा राग येऊ लागतो. पण कधी तीच त्यांच्या कामाच्या यशाचीच पावती असते. दृश्यममध्ये गायतोंडे याची भूमिका साकारणारे कमलेश सावंत यांच्याबाबत सुद्धा असंच काहीसं घडलं. .दृश्यमच्या २०१५ मधील प्रदर्शनादरम्यानचा एक किस्सा कमलेश सावंत यांनी शेअर केला. जेव्हा मी थिएटरमध्ये दृश्यम पाहत होतो. तेव्हा माझ्या बाजूला बसलेल्या महिलेने मध्यंतराच्या आसपास तिची जागा बदलली. त्यानंतर त्या एका क्रू मेंबरसोबत चर्चा करत असतानाही समजलं. त्या महिलेनं गायतोंडे या व्यक्तिरेखेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु त्याच वेळी त्यांनी कमलेश यांच्या कामाचं कौतूक सुद्धा केला. .यानंतर एक महिला धाडस करून त्यांच्याजवळ आली. ती त्यांना म्हणाली, 'मला तुमच्या तोंडावर थुंकावंसं वाटतय, परंतु तुम्ही काम एकदम चांगलं केलं आहे.' यावर कमलेश यांनी त्या महिलेला थँक्यू असं उत्तर दिलं. त्यानंतर काही दिवसांनी अजून एक किस्सा घडला. एक महिला गायतोंडेच्या व्यक्तिरेखेवर संताप व्यक्त करत त्यांच्याजवळ आली आणि म्हणाली 'चपलेनं मारावसं वाटतय, पण काम चांगलं केलंय' .सुरुवातीला या प्रतिक्रिया त्यांना आपल्या अभिनयाचं यश वाटत होत्या. मात्र, काही वेळाने कमलेश सावंत यांना भीती वाटू लागली. ते म्हणाले की, “मी घाबरलो की एखाद्या महिलेने खरंच माझ्यावर थुंकलं तर? आयुष्यभर त्याची खंत राहील. गायतोंडेची भूमिका इतकी प्रभावी झाली होती की, प्रेक्षकांना पडद्यावरील व्यक्तिरेखा आणि अभिनेता यांच्यातील फरक जाणवत नसल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती..आर माधवनला काय झालं? विस्कटलेले केस, वाढलेली दाढी अन्… Video शेअर करत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.