विजय साळगावकर '2 ऑक्टोबर'ला पुन्हा भेटीला येणार, दृश्यम ३ ची घोषणा, अक्षय खन्ना खलनायकाच्या भूमिकेत?

भारतीय सिनेसृष्टीत चर्चेत असलेला सिनेमा दृश्यम आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. विजय साळगावकर, त्याचे सिनेमे आणि २ ऑक्टोबर याची चर्चा अनेक वेळा होताना पहायला मिळतेय. ३१ जुलै २०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या दृश्यमला प्रेक्षकांनी भरभरुन प्रेम दिलं. त्यानंतर या सिनेमाचा दुसरा भागही तितकाच गाजला. दरम्यान आता दृश्यमचा तिसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .दरवर्षी २ ऑक्टोबरला सोशल मीडियावर चर्चेत असलेल्या विजय साळगावकर आणि त्याचं कुटुंब पणजीमध्ये सत्संगसाठी गेलेले मीम्स आणि डायलॉग्स आता फक्त आठवणीपुरते राहणार नाहीत. कारण निर्मात्यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की 'दृश्यम ३ आता थेट २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे..ही तारीख मुद्दाम निवडण्यात आल्याचं निर्मात्याकडून स्पष्ट होतय. तेव्हापासून चाहत्यांमध्ये सिनेमाची प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सध्या चित्रपटाचं चित्रीकरण जोरात सुरु असून, अनेक शहरांमध्ये महत्त्वाचे सीन चित्रित केले जात आहेत. अजय देवगण पुन्हा एकदा विजय साळगावकर म्हणून परततोय, तर तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर यांच्यासह अनेक कलाकार झळकणार आहेत. तर अक्षय खन्ना खलनायकाच्या भूमिकेत असल्याच्या चर्चा आहेत..'दृश्यम'ने कौटुंबिक ब्रिलरचा वेगळा ट्रेंड सुरू केला आणि आता 'दृश्यम ३' तो आणखी एका उंचीवर नेणार असल्याचं बोललं जात आहे. २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रेक्षकांसमोर उलगडणारं हे रहस्य हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी पुन्हा एकदा इतिहास घडवेल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या नव्या भागात नक्की काय असेल याची प्रचंड उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. .निवडणूकांच्या रणधुमाळीत राजकारणावर आधारित ‘आणीबाणी’ आता ओटीटीवर प्रदर्शित; कुठे पाहाल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.