विजय साळगावकर '2 ऑक्टोबर'ला पुन्हा भेटीला येणार, दृश्यम ३ ची घोषणा, अक्षय खन्ना खलनायकाच्या भूमिकेत?

DRISHYAM 3 OFFICIALLY ANNOUNCED: दृश्यमचा तिसरा भाग अखेर अधिकृतपणे जाहीर झाला असून, अजय देवगण पुन्हा विजय साळगावकरच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
Apurva Kulkarni
भारतीय सिनेसृष्टीत चर्चेत असलेला सिनेमा दृश्यम आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. विजय साळगावकर, त्याचे सिनेमे आणि २ ऑक्टोबर याची चर्चा अनेक वेळा होताना पहायला मिळतेय. ३१ जुलै २०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या दृश्यमला प्रेक्षकांनी भरभरुन प्रेम दिलं. त्यानंतर या सिनेमाचा दुसरा भागही तितकाच गाजला. दरम्यान आता दृश्यमचा तिसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

