Premier

Drishyam 3 Collection: विजय साळगावकरची जादू पुन्हा चालली! ‘दृश्यम 3’ची बंपर ओपनिंग, पहिल्याच दिवशी तब्बल 'इतक्या' कोटींचा गल्ला

DRISHYAM THE CONCLUSION BECOMES AJAY DEVGN’S BIGGEST OPENER: ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ने पहिल्याच दिवशी भारतात तब्बल 'इतक्या' कोटींची कमाई केली. हा अजय देवगणच्या करिअरमधील सर्वात मोठा ओपनर ठरला.
Drishyam 3 Collection

Drishyam 3 Collection

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Drishyam 3 Box Office Collection: अभिनेता अजय देवगण याचा दृश्यम: द कन्क्लूजन सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झाा. विजय साळगावकरचं काय होणार? त्याचं सत्य जगासमोर येणार का? हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. दरम्यान या सिनेमानं प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केलीय. अजय देवगणच्या करिअरमधला हा सर्वात मोठा ओपनर सिनेमा ठरला आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
drishyam 2
Entertainment Field
Ajay Devgn
Box office collection
Marathi News Esakal
www.esakal.com