Drishyam 3 Collection: विजय साळगावकरची जादू पुन्हा चालली! ‘दृश्यम 3’ची बंपर ओपनिंग, पहिल्याच दिवशी तब्बल 'इतक्या' कोटींचा गल्ला

Drishyam 3 Box Office Collection: अभिनेता अजय देवगण याचा दृश्यम: द कन्क्लूजन सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झाा. विजय साळगावकरचं काय होणार? त्याचं सत्य जगासमोर येणार का? हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. दरम्यान या सिनेमानं प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केलीय. अजय देवगणच्या करिअरमधला हा सर्वात मोठा ओपनर सिनेमा ठरला आहे. .ट्रेड ट्रॅकर Sacnilk नुसार, दृश्यम ३ चे पहिल्या दिवशी भारतात तब्बल १५,७५९ शो झाले. या शोमधून भारतात ६६.७५ कोटी रुपयांची नेट कमाई तर ग्रॉस कलेक्शन ८०.१० कोटी इतकं असल्याची माहिती आहे. परदेशात या सिनेमानं १५ कोटी रुपयांची कमाई केलीय त्यामुळे जगभरात या सिनेमानं तब्बल ९५.१० कोटी रुपये कमावले आहे. .पहिल्याच दिवशी 66.75 कोटी रुपयांची कमाई करत ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ने अजय देवगणच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ओपनरचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. याआधी ‘सिंघम अगेन’ हा अजयच्या करिअरमधील सर्वात मोठा ओपनर होता. या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी सुमारे 43.5 कोटी रुपये कमावले होते. यानंतर ‘सिंघम रिटर्न्स’ने 32.1 कोटी, ‘गोलमाल अगेन’ने 30.15 कोटी आणि ‘रेड 2’ने 19.25 कोटी रुपये अशी पहिल्या दिवसाची कमाई केली होती..2015 मध्ये आलेल्या ‘दृश्यम’ने पहिल्या दिवशी 5.85 कोटी रुपये कमावले होते आणि त्याची जगभरातील कमाई सुमारे 110 कोटी रुपये होती. तर ‘दृश्यम 2’ने पहिल्या दिवशी 15.38 कोटी रुपये कमावले होते. या चित्रपटाने आपल्या थिएट्रिकल रनमध्ये जगभरात सुमारे 342 कोटी रुपयांची कमाई केली होती..बालीत सुट्टी एन्जॉय करणं पडलं महागात! नुसरत भरुचा हिचा भीषण अपघात, ऑक्सिजन सपोर्टवर मुंबईत आणलं, Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.