‘दृश्यम ३’चं तिकीट बुक करा, पावभाजी फुकट खा! काय आहे ही भन्नाट ऑफर?

AJAY DEVGN’S DRISHYAM 3 TO RELEASE ON OCTOBER 2 WITH A SPECIAL TICKET OFFER: अजय देवगण, तब्बू आणि श्रिया सरन यांची मुख्य भूमिका असलेला सिनेमा 'दृश्यम'चा तिसरा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' या सिनेमाच्या प्रदर्शनाआधी PVR INOX ने प्रेक्षकांसाठी एक खास ऑफर जाहीर केलीय. या ऑफरमध्ये ४ पेक्षा जास्त तिकिटं बुक करणाऱ्या प्रेक्षकांना पावभाजी फ्री मिळणार आहे. .PVR INOX च्या अॅप किंवा वेबसाइटवरून जर एकाच वेळी एखादा प्रेक्षक 'दृश्यम : द कन्क्लूजन' या सिनेमाची चार तिकिटं बुक करत असेल तर त्यातील ५०० ग्राहकांना पावभाजीचं कूपन फ्री मिळणार आहे. ही ऑफर २ ऑक्टोबर रोजी मुंबई, दिल्ली-एनसीआर आणि गुरुग्राममधील काही निवडक PVR INOX सिनेमागृहात असणार आहे. .पहिल्या भागात विजय साळगावकर आणि त्याचं कुटुंब २ ऑक्टोबर रोजी पणजीला गेल्याचं सांगतात. तिथे ते स्वामी चिन्मयानंद यांच्या सत्संगाला हजेरी लावल्याचंही बोलतात. त्यानंतर ते पावभाजी खातात आणि दुसऱ्या दिवशी परतल्याचा दावा करतात. विजयने तयार केलेल्या या कथित घटनाक्रमात पावभाजीचा संदर्भही महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे आता सिनेमाच्या अंतिम भागात काही खास प्रेक्षकांना पावभाजीचा आस्वाद मोफत घेता येणार आहे. .अभिषेक पाठक दिग्दर्शित ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ हा चित्रपट २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात अजय देवगण पुन्हा एकदा विजय साळगावकरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता आणि रजत कपूर यांच्याही भूमिका आहेत. तर जयदीप अहलावत आणि प्रकाश राज हे नव्या कलाकारांच्या रूपात चित्रपटात सहभागी झाले आहेत..“झाडं लावायची, त्यात कायद्याचं बंधन कशाला?” सयाजी शिंदेंचा संतप्त सवाल, नियमांवरून प्रशासनाला धारेवर धरलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.