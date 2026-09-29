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‘दृश्यम ३’चं तिकीट बुक करा, पावभाजी फुकट खा! काय आहे ही भन्नाट ऑफर?

PVR INOX ANNOUNCES FREE PAV BHAJI COUPONS FOR DRISHYAM 3 BOOKINGS:‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ची एकाच वेळी चार तिकिटं बुक करा आणि पावभाजी कूपन मिळवा! PVR INOX ची ऑफर, तारीख आणि ठिकाणांची माहिती जाणून घ्या.
Drishyam 3 pav bhaji offer

Drishyam 3 pav bhaji offer

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AJAY DEVGN’S DRISHYAM 3 TO RELEASE ON OCTOBER 2 WITH A SPECIAL TICKET OFFER: अजय देवगण, तब्बू आणि श्रिया सरन यांची मुख्य भूमिका असलेला सिनेमा 'दृश्यम'चा तिसरा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' या सिनेमाच्या प्रदर्शनाआधी PVR INOX ने प्रेक्षकांसाठी एक खास ऑफर जाहीर केलीय. या ऑफरमध्ये ४ पेक्षा जास्त तिकिटं बुक करणाऱ्या प्रेक्षकांना पावभाजी फ्री मिळणार आहे.

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