कृष्णाईच्या लेकी मालिकेत स्टार प्रवाहची अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत, जाणून घ्या संपूर्ण कास्ट आणि प्रसारणाची वेळ

Marathi Entertainment News : सध्या अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच झी मराठीने कृष्णाईच्या लेकी या नव्या मालिकेची घोषणा केली. या मालिकेची कास्ट आणि प्रसारणाची तारीख, वेळ नुकतीच जाहीर करण्यात आली. जाणून घेऊया या मालिकेविषयी आणि तिच्या कास्टविषयी. .मालिकेचा प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. मालिकेच्या संपूर्ण कास्टची झलक या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आली. आई आणि तिच्या तीन मुलींची गोष्ट या मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, दोन पुरुष आता मुलींनाही वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये हक्क द्यावा लागणार यावरून मुलींची खिल्ली उडवत असतात. त्यावर एकजण म्हणतो कुणाला काहीही द्यायची गरज नाही. तेव्हाच एक मुलगी जेवणाची ताटं घेऊन येते आणि द्यावं लागेल असं म्हणते. ती कायद्यातील कलम ऐकवते आणि मुलींचाही मुलाइतकाच समान हक्क आहे असं म्हणते. ती कृष्णाईची दुसरी मुलगी गौरी असते. वकिलीची पदवी अव्वल क्रमांकाने मिळवून तिला कलेक्टर व्हायचं असतं. तर मोठी मुलगी शारदा ही कृष्णाईला खानावळीत मदत करते. ती कृष्णाईची सावली म्हणून ओळखली जाते. तर तिसरी मुलगी मिनू ही अभ्यासात हुशार आणि खेळातही फायटर असते. तिन्ही मुली कृष्णाईची ताकद असतात. आपल्या मुली काहीतरी मोठं करतील असा विश्वास कृष्णाईला असतो..ही आहे कास्ट कृष्णाईच्या लेकी मालिकेत गौरीच्या भूमिकेत ट्विंकल यादव दिसणार असून शारदाची भूमिका एकता लब्दे साकारणार आहे. तर मिनूच्या भूमिकेत नारायणी वर्णे आहे. तर कृष्णाईच्या मुख्य भूमिकेत निवेदिता सराफ दिसणार आहेत. शारदाची भूमिका साकारणारी एकता लब्दे विठूमाऊली या स्टार प्रवाहवरील गाजलेल्या मालिकेतील रुक्मिणी या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे. .15 जूनला संध्याकाळी 7 वाजता कृष्णाईच्या लेकी ही मालिका प्रसारित होणार आहे. आता कोणती मालिका बंद होणार किंवा निरोप घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.