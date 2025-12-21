इमरान हाश्मीसोबत मोठी दुर्घटना? शूटिंग दरम्यान फाटले पोटातले टिश्यू? काय घडलं नेमकं?

Emraan Hashmi Injured During Awarapan 2 Shoot: बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता इम्रान हाश्मीबाबत एक मोठी बातमी समोर आलीय. सध्या इमरान 'आवारापन २' सिनेमाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. येत्या एप्रिलमध्ये त्याचा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. शिवम पंडितला पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला लागली आहे. परंतु अभिनेता इम्रान हाश्मीला सिनेमाच्या शुटिंगवेळी गंभीर दुखापत झाली आहे. .इमरान हाश्मीला अॅक्शन सीनवेळी दुखापत झाल्याची माहिती आहे. या अॅक्शन सीनवेळी त्याच्या पोटातील टिश्यू फुटल्याचं बोललं जातय. तसंच या अपघातामुळे इम्रानवर मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागलीय. माहितीनुसार शस्त्रक्रियेनंतर इमरान हाश्मीनं शुटिंगला पुन्हा सुरुवात केली आहे. .राजस्थानमध्ये देखरेखीखाली इम्रान शुटिंग करत असल्याची माहिती आहे. शस्त्रक्रियेुळे त्याचे अॅक्शन सीन्स मर्यादित करण्यात आलेत. तसंच चित्रपटाच्या कामात कोणतीही व्यत्यय नको यासाठी वेळापत्रकातही बदल करण्यात आलेत. सध्या तरी इम्रान हाश्मी याची तब्येत व्यवस्थित आहे. .'आवारापन २' हा सिनेमा इम्रान हाश्मीच्या बहुप्रतिक्षित सिनेमापैकी एक आहे. इम्रानला सिनेमामध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेनंतर विश्रांती घेण्याचा सिल्ला दिला होता. त्यादृष्टीने इमरान हाश्मी डॉक्टरांच्या सल्लाने निगरानीखाली शुटिंग सुरु केलं आहे. .आवारापन हा सिनेमा २००७ झाली प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर पडला होता. या सिनेमात इमरान आणि श्रिया मुख्य भूमिकेत होते. सैयाराचे दिग्दर्शन मोहित सुरी यांनी आवारापनचं दिग्दर्शन केलं होतं. रिलीजनंतर अनेक वर्षांनी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. .71 व्या वर्षी रेखा यांनी खरंच लग्न केलं? माहिमाशी बोलताना केला मोठा खुलासा, म्हणाल्या...'मी तर लग्न केलय, ते ही...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.