Premier

इमरान हाश्मीसोबत मोठी दुर्घटना? शूटिंग दरम्यान फाटले पोटातले टिश्यू? काय घडलं नेमकं?

EMRAAN HASHMI SUFFERS MAJOR INJURY: ‘आवारापन 2’च्या शूटिंगदरम्यान बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मीला अॅक्शन सीनवेळी गंभीर दुखापत झाली आहे. पोटातील टिश्यू फुटल्यामुळे त्याच्यावर तातडीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
Emraan Hashmi Suffers Major Injury

Emraan Hashmi Suffers Major Injury

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Emraan Hashmi Injured During Awarapan 2 Shoot: बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता इम्रान हाश्मीबाबत एक मोठी बातमी समोर आलीय. सध्या इमरान 'आवारापन २' सिनेमाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. येत्या एप्रिलमध्ये त्याचा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. शिवम पंडितला पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला लागली आहे. परंतु अभिनेता इम्रान हाश्मीला सिनेमाच्या शुटिंगवेळी गंभीर दुखापत झाली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
accident
viral
Actor
Film shooting
emraan hashmi
Entertainment news
bollywod actor
serious injury

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com