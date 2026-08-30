इमरान हाश्मीला स्वाइन फ्लूची लागण; आजारपणामुळे इव्हेंट रद्द, पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना म्हणाला ‘सॉरी’

EMRAAN HASHMI GUN MASTER G9 MOVIE: आवारापन २ च्या यशानंतर अभिनेता इमरान हाश्मीची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळते. परंतु आता त्याच्या चाहत्यांसाठी काळजी करणारी बातमी समोर येतेय. इमरान हाश्मीची तब्येत बिघडली असून त्याला स्वाइन फ्लूची लागण झाली आहे. H1N1 व्हायरलसची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्याला डॉक्टरांनी उपचारांसोबत आराम करण्याचा सल्ला दिलाय. .माहितीनुसार गेल्या एक-दोन दिवसांपासून इमरान हाश्मीची तब्येत बिघडली होती. त्यामुळे त्याची H1N1 ची चाचणी करण्यात आली. दरम्यान या चाचणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला असून डॉक्टरांच्या टीमनं त्यांच्यावर उपचार सुरु केलेत. सध्या त्याला विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. .इमरानला बेंगळुरूमध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी व्हायचं होतं. परंतु त्याची अचानक तब्येत बिघडल्यानं तो कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकला नाही. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांची माफी मागितली आहे. इमरानने सांगितलं की, ‘बेंगळुरूमधील माझ्या सर्व चाहत्यांची माफी मागतो. तब्येत खराब असल्यामुळे मी इव्हेंटचा भाग होऊ शकलो नाही. पण पिक्चर अजून संपलेली नाही, फक्त पोस्टपोन झाली आहे. 12 सप्टेंबरला मी नक्की तुमची भेट घेईन.’ असं त्याने म्हटलंय. .दरम्यान, ‘आवारापन 2’च्या यशानंतर इमरान हाश्मीच्या आगामी प्रोजेक्टचीही जोरदार चर्चा आहे. तो ‘गन मास्टर जी9’ या सिनेमात दिसणार आहे. या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. हा सिनेमा २७ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..'सलमानने मला शिवी दिली, हाणामारीही झाली'; सुभाष घईंनी सांगितला पार्टीतला किस्सा, म्हणाले...'सलीम खान यांना मध्यस्थी करावी लागली'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.