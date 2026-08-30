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इमरान हाश्मीला स्वाइन फ्लूची लागण; आजारपणामुळे इव्हेंट रद्द, पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना म्हणाला ‘सॉरी’

EMRAAN HASHMI SWINE FLU H1N1 POSITIVE:‘आवारापन 2’च्या यशानंतर चर्चेत असलेल्या अभिनेता इमरान हाश्मीची तब्येत अचानक बिघडली आहे. इमरानचा H1N1 चाचणी रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला असून त्याला स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
EMRAAN HASHMI SWINE FLU

EMRAAN HASHMI SWINE FLU

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

EMRAAN HASHMI GUN MASTER G9 MOVIE: आवारापन २ च्या यशानंतर अभिनेता इमरान हाश्मीची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळते. परंतु आता त्याच्या चाहत्यांसाठी काळजी करणारी बातमी समोर येतेय. इमरान हाश्मीची तब्येत बिघडली असून त्याला स्वाइन फ्लूची लागण झाली आहे. H1N1 व्हायरलसची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्याला डॉक्टरांनी उपचारांसोबत आराम करण्याचा सल्ला दिलाय.

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