इमरान हाश्मीकडून पत्नी प्रत्येक किसिंग सीनच्या बदल्यात घेते ‘हे’ गिफ्ट, काय करते परवीन शाहानी?

EMRAAN HASHMI REVEALS WIFE PARVEEN SHAHANI GIFT DEAL: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता इमरान हाश्मी याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याचा मर्डर, जहर या सिनेमांमध्ये एक वेगळी ओळख मिळाली. आपल्या चित्रपटांमधील बोल्ड आणि किसिंग सीन्ससाठीही ओळखला जातो. मात्र, त्याच्या अशा सीन्सवर पत्नी परवीन शाहानीची प्रतिक्रिया कशी असते, याचा खुलासा खुद्द इमरानने केला आहे. दरम्यान इमरान हाश्मीची पत्नी परवीन शाहानी ग्लॅमरस दुनियेपासून दूर राहणं पसंत करते. इमरान आणि परवीन हे शाळेपासूनचे मित्र आहे. एकमेकांना अनेक वर्ष डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्न केलं. परंतु अनेक वेळा इमरानला एक प्रश्न विचारला जातो. तो म्हणजे, 'प्रत्येक बोल्ड किंवा किसिंग सीननंतर पत्नीची काय प्रतिक्रिया असते?'.या प्रश्नावर बोलताना इमरान म्हणालेला, बोल्ड आणि किसिंग सीन्सनंतर पत्नीला गिफ्ट द्यावं लागतं. तसंच पत्नीची मनधरणी करावी लागते. त्या बदल्यात परवीन ब्रँडेड लक्झरी हँडबॅग गिफ्त म्हणून घेते. कॉफी विथ करण या शोमध्ये त्याने हसत हसत सांगितलं की, 'करिअरच्या सुरुवातीला जेव्हा मी बोल्ड सीन द्यायचो तेव्हा परवीनला खूप राग येयचा. एका सिनेमानंतर तर रागाच्या भरात परवीननं इमरानच्या हातावर नखे रुतवली होती. हळू हळू परवीनला समजलं की, हा इमरानच्या कामाचा भाग आहे. त्यानंतर ती बोल्ड सीननंतर त्याच्याकडून एक बॅग घेण्याचं डील करते.'.इमरान आणि परवीन यांच्या लव्हस्टोरीबद्दल बोलायचं झालं तर जवळपास ७ वर्ष डेट केल्यानंतर डिसेंबर २००६ मध्ये त्यांनी लग्न केलं. अत्यंत साध्या आणि मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीत त्यांचं लग्नसोहळा पार पडला. त्यानंतर २०१० मध्ये त्यांना अयान हाश्मी नावाचा मुलगा झाला. इमराननं २००३ मध्ये फूटपाथ या सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. परंतु सिनेसृष्टीत येण्यापूर्वीच इमरान आणि परवीन चांगले मित्र होते. .बापरे! कार्तिक आर्यनला चित्रपटाच्या सेटवर गंभीर दुखापत; शस्त्रक्रिया होणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.