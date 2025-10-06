Premier

अरे वाह! 'या' मराठी अभिनेत्रीचा झाला साखरपुडा, नवरा सुद्धा आहे 'या' मालिकेतील अभिनेता, सोशल मीडियावर फोटोची चर्चा

Etasha Sanzgiri Gets Engaged to Co-Actor Nishad Bhoir: प्रसिद्ध मालिका 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई' यातील अभिनेत्री एतशा संझगिरीचा साखरपुडा पार पडला. यावेळी तिच्या मित्र परिवारासह कुटुंबिय देखील उपस्थित होते.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

एतिशाचं लग्न कोणासोबत झालं?

गेल्या अनेक दिवसापासून मनोरंजनविश्वात अनेक सेलिब्रिटीचा सारखपुडा, लग्न पार पडताय. अनेक सेलिब्रिटी चाहत्यांना लग्नाची, साखरपुड्याची बातमी देऊन सुखद धक्का देताना पहायला मिळताय. अशातच आता 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई' मालिकेतील अभिनेत्री एतशा संझगिरीचा साखरपुडा पार पडला. तिचा मित्र परिवार आणि कुटुंबियासह हा लग्नसोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडलाय.

Marathi News Esakal
www.esakal.com