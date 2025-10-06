अरे वाह! 'या' मराठी अभिनेत्रीचा झाला साखरपुडा, नवरा सुद्धा आहे 'या' मालिकेतील अभिनेता, सोशल मीडियावर फोटोची चर्चा

एतिशाचं लग्न कोणासोबत झालं?गेल्या अनेक दिवसापासून मनोरंजनविश्वात अनेक सेलिब्रिटीचा सारखपुडा, लग्न पार पडताय. अनेक सेलिब्रिटी चाहत्यांना लग्नाची, साखरपुड्याची बातमी देऊन सुखद धक्का देताना पहायला मिळताय. अशातच आता 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई' मालिकेतील अभिनेत्री एतशा संझगिरीचा साखरपुडा पार पडला. तिचा मित्र परिवार आणि कुटुंबियासह हा लग्नसोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडलाय. .एतिशाच्या लग्नात कोण होतं?सध्या सोशल मीडियावर एतशा संझगिरी हिच्या साखरपुड्याचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एतशाने अभिनेता निषाद भोईर यांच्यासोबत साखरपुडा केला आहे. दोघांच्या कार्यक्रमातील खास फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. मराठी सिनेसृष्टीतील काही निवडक कलाकारांनी दोघांच्या साखरपुड्याला उपस्थिती लावली होती. मोठ्या थाटामाटात दोघांचा साखरपुडा पार पडला. .एतिशाचा लग्नातील लूक?एतशा संझगिरी हिने साखरपुड्यासाठी खास लूक केला होता. एतशा संझगिरी हिने साखरपुड्यात खास जांभळ्या रंगाची साडी नेसली होती. तसंच यावर तिने आकर्षक अशी ज्वेलरी सुद्धा परिधान केली होती. या साडीत तिचा लूक अतिशय मनमोहक असा दिसून येत होता. तसंच निषादने सुद्धा तिला मॅचिंक असा जांभळ्या रंगाचा कुर्ता आणि त्यावर जॅकेट घातलं होतं. दोघेही अतिशय सुंदर दिसत होते. .सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या साखरपुड्याचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या साखरपुड्यात एतशा आणि निषाद या दोघांनी 'रंगीलो मारो ढोलना' या गाण्यावर जबरदस्त डान्स सुद्धा केला. तसंच सोशल मीडियावर या दोघांची साखरपुडाची चर्चा रंगली होती. तसंच नेटकऱ्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुद्धा केलाय. अनेकांनी तिला शुभेच्छा देत दोघांचही कौतूक केलय. .अब मजा आयेगा ना भिडू! प्रियाचे खरे आई-वडील अखेर सापडलेच; खोटी तन्वी प्रतिमाला त्रास देताना रविराज स्वतः पाहणार, आजच्या भागात काय घडणार? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.