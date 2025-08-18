शेवटपर्यंत एकटेच राहिले दादा ! "मी त्यांचा मृतदेह मांडीवर घेऊन एकटीच बसले होते" लेखिकाचा धक्कादायक खुलासा

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक इरसाल व्यक्तिमत्त्व म्हणजे दादा कोंडके. मराठी इंडस्ट्रीच्या उतरत्या काळात पुन्हा तिला सुवर्णक्षण दाखवण्याचं काम दादांनी केलं. त्यांचे सिनेमे सुपरहिट झाले. पण वैयक्तिक आयुष्यात दादा अतिशय एकाकी होते. ज्येष्ठ पत्रकार अनिता पाध्ये यांनी यावर भाष्य केलं. .अनिता पाध्ये यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मील मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी दादा कोंडकेच्या आयुष्यावर भाष्य केलं. त्यांचं चरित्रही त्यांनीच लिहिलं आहे. दादांच्या मृत्यूनंतर काय घडलं याचा उल्लेख त्यांनी केला. .त्या म्हणाल्या की,"त्यांना अटॅक आला तेव्हा त्यांच्यासोबत जे मॅनेजर राहायचे त्यांचा मला फोन आला. त्यांनी मला मी येऊ शकते का विचारलं. मग आणि माझा भाऊ हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. तेव्हा त्यांना स्ट्रेचरवर कॉरिडॉरमध्येच ठेवलं होतं. डॉक्टर होते सोबत. मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही प्रयत्न करा पंपिंग वगैरे करून काही होतंय का बघा ? तेव्हा ते म्हणाले मी प्रयत्न करून बघतो पण माझ्या अंदाजाने त्यांचा दहा मिनिटांपूर्वीच मृत्यू झाला आहे. त्यांनी प्रयत्न केले पण काही झालं नाही. त्यांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचं जाहीर केलं. "."मग मी माझ्या भावाला त्यांच्या मॅनेजरसोबत घरी जायला सांगितलं. त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना फोन करायचे होते. तोपर्यंत मी त्यांच्या मृतदेहाजवळ थांबून होते. जवळपास दोन तास मी त्यांच्याजवळ होते. आम्ही त्यांच्या नातेवाईकांना जवळच्या मित्रांना फोन केले. त्यांचे जवळचे दोन मित्र आले. पण त्यांचं पार्थिव न्यायला ऍम्ब्युलन्सही नव्हती. त्यावेळी तितक्या रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हत्या. पण हॉस्पिटलवाल्यांनी तेव्हा परवानगी नाकारली. मग आम्ही त्यांच्या गाडीच्या मागच्या भागात त्यांचं पार्थिव नेऊन मग आम्ही घरी घेऊन गेलो." असं त्या पुढे म्हणाल्या..अनिता पाध्ये यांनी दादा कोंडके यांचं एकटा जीव हे आत्मचरित्र लिहिलं होतं. हे आत्मचरित्र त्यावेळी वादग्रस्त ठरलं होतं आणि गाजलंही होतं. ."मला पंडितांकडे जायचंय" ज्योती चांदेकरांची ती इच्छा ऐकताच जुई निशब्द झाली; "तिला स्मशानात असं शांत झोपलेलं...".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.