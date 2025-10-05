Interview : "प्रत्येक क्षण नवा अनुभव देणारा"- नवज्योत सिंग सिद्धू

Entertainment News : भारताचा माजी क्रिकेटपटू नवज्योत सिंग सिद्धू हा उत्तम समालोचक आहेच शिवाय छोट्या पडद्यावरील रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी होऊन त्याने आपण चांगले परीक्षक असल्याचे सिद्ध केले आहे. आतापर्यंत तो विविध रिअॅलिटी शोमध्ये परीक्षक म्हणून सहभागी झाला आहे आणि त्याने आपल्या उत्तम गुणांच्या जोरावर तसेच शायरीतून प्रेक्षकांचे चांगले मनोरंजन केले आहे. आता तो सोनी टीव्हीवरील इंडियाज गाॅट टॅलंट या शोमध्ये परीक्षक म्हणून सहभागी झाला आहे. हा शो सोनी टीव्हीवर दाखल झाला असून त्याची थीम आहे, “जो अजब है, वो गजब है”. सिद्धू यांच्यासोबत मलायका अरोरा आणि शान हेदेखील परीक्षक म्हणून दिसत आहेत. त्याबाबत सिद्धू बरोबर साधलेला संवाद....तुम्हाला इंडियाज गॉट टॅलेंटसाठी ऑफर आली, तेव्हा तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती?.: माझ्या दृष्टीने अनेक लोक असे असतात जे निनावी राहतात, आपली स्वप्नं पूर्ण करू शकत नाहीत. पण इंडियाज गॉट टॅलेंट हे असे व्यासपीठ आहे जे त्या स्वप्नांना पंख देतं. हे जणू कोळशाला हिऱ्यात रूपांतर करण्यासारखं आहे. जसे मण्यांच्या गाठी मातीखाली दडलेल्या असतात आणि योग्य वेळ आल्यावर त्यांचं तेज प्रकट होतं, तसेच इथं येणारे कलाकार सोन्यासारखे चमकून पुढे येतात. कपिल शर्मा, भारती सिंग यांसारख्या अनेक कलाकारांनी अमृतसरच्या नाट्यशाळेत प्रशिक्षण घेतलं. मी सुद्धा तिथे काम केलं होतं. त्या काळात आम्हाला फक्त शंभर-दोनशे रुपये मिळायचे. पण जेव्हा मोठ्या व्यासपीठावर पोहोचलो, तेव्हा उमगलं की आपल्यातील खरी कला ओळखून तिला सन्मान देणं किती महत्त्वाचं आहे. अशा व्यासपीठांमुळे प्रत्येक कलाकाराला आपल्या कलेचा खरा गौरव मिळतो..या शोसाठी तुम्ही काही खास तयारी केली का?.:- माझ्या अनुभवावरून सांगायचं झालं, तर क्रिकेटमध्ये जेव्हा गोलंदाज बॉल टाकतो, तेव्हा पुढचं काय होईल हे त्यालाही ठाऊक नसतं. इथेही तेच आहे. या मंचावर कोण, कशा प्रकारे सादरीकरण घेऊन येईल, याचा काहीच अंदाज नसतो. कुणी सर्कस घेऊन येतो, कुणी जादू दाखवतो, कुणी स्टंट्स करतो या सर्वांच्या कलांमध्ये आश्चर्य असतं. त्यामुळे मी तयारी केली तरी त्याचा काही उपयोग होत नाही; कारण प्रत्येक क्षण हा नवा अनुभव असतो..“जो अजब है, वो गजब है” ही या शोची थीम आहे. याबाबतीत तुम्ही काय सांगाल..?.:- “अजब है, गजब है” म्हणजे कल्पनेच्या पलीकडचं काही तरी. समाजात अनेक अडथळे आहेत, पण जेव्हा एक कलाकार त्या बंधनांच्या पलीकडे जाऊन स्वतःची कला सादर करतो, तेव्हा त्याचा सन्मान वेगळा ठरतो. मला असं वाटतं की बरेच पुरस्कार शिफारसीने दिले जातात. पण खरी कला शिफारशीवर नाही तर आत्म्याने उमटते. माझ्या व्यक्तिमत्त्वात दोन सिद्धू आहेत, एक हसणारा आणि दुसरा हसवणारा. या शोमध्ये माझी खरी बाजू समोर आली आहे. ती लोकांना आवडेल की नाही माहीत नाही, पण ती खरी आणि पारदर्शक आहे..या शोमध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त प्रभावित केलेली कला कोणती?.:- मला त्या गोष्टी आवडतात ज्या मी कधीच पाहिलेल्या नसतात. एकदा लाइट्सच्या सहाय्याने तयार केलेली पेंटिंग पाहिली. ती आणि तिच्यामागची कथा इतकी हृदयस्पर्शी होती की माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. अशी कला मला नेहमी स्तब्ध करते. काही जादू तसेच प्राण्यांसह केलेले ट्रिक्स, कॉमेडी हे सगळं अविश्वसनीय होतं. हा शो म्हणजे खऱ्या अर्थाने सागर मंथन आहे आणि जरी शंभर सीझन झाले तरी भारतातलं टॅलेंट संपणार नाही..शान आणि मलायका अरोरा यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव कसा आहे?.:- शानसोबत काम करून मला खूप आनंद झाला. तो कधी रागावलेला दिसत नाही. त्याच्या चेहऱ्यावर कायम गोड हास्य असतं आणि त्याचा आवाज तर तितकाच मधुर आहे. मलायका ही अनुशासनाची जिवंत उदाहरण आहे. सेटवरील तिचा वावर, वर्तन आणि आत्मविश्वास हे स्त्री सशक्तीकरणाचं उत्तम उदाहरण आहे..छोट्या पडद्यावरील रिअॅलिटी शोमधील विजेत्यांना पुढे चांगल्या संधी मिळत नाहीत, असं मला वाटतं. याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल?.:- माझ्या मते, जीवनाचा खरा अर्थ तेव्हाच मिळतो जेव्हा आपण एखाद्या क्षणाचा भाग होतो. इंडियाज गॉट टॅलेंट सारख्या मंचावर आपली कला सादर करताना समोर लाखो लोक असतात आणि त्यांच्यासमोर ओळख मिळणं हेच मोठं यश असतं. एकदा एका स्पर्धकाने गाणं गायलं होतं. पण तो स्पर्धक पुढील फेरीसाठी निवडला गेला नाही. तेव्हा शानसोबत एक दुसरे गायकसुद्धा सेटवर आले होते. त्यांनी त्याचं गाणं ऐकलं आणि त्याला विचारलं, “तू आमच्या कंपनीसाठी गाणं गाणार का?” तेव्हा त्या स्पर्धकाने सांगितलं, “मी पुढील फेरीसाठी निवडलो गेलो नसलो तरी, माझं स्वप्न पूर्ण झालं, आता मी त्यांच्या कंपनीसाठी गाणं गाईन.” माझ्या मते, संधी मिळणं हेच खऱ्या यशाचं लक्षण आहे, मग तुम्ही विजेते ठराल किंवा नाही. .या शोमध्ये सहभागी झालेल्या विविध स्पर्धकांकडे एक परीक्षक म्हणून तुम्ही कसे काय निरीक्षण करणार आहात..:- परीक्षक म्हणून माझं काम फक्त गुण देणं नाही तर कलाकारांना प्रोत्साहन देणं आहे. जो चांगलं काम करतो त्याला मान्यता मिळालीच पाहिजे आणि जो चुका करतो त्याला दुरुस्त होण्यासाठी संधी दिली पाहिजे. इंडियाज गॉट टॅलेंट म्हणजे कलेला दिशा देणं, संधी देणं आणि कलाकारांना त्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाण्यास प्रेरित करणं. हेच या शोचं खरं सौंदर्य आहे.."तू महाराष्ट्राचा बिहार केलास.." मराठी अभिनेत्याचे गौतमी पाटीलला खडेबोल "साधी माणुसकी..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.