Singer Nisar Vaynad : उदित नारायण यांची ‘कार्बन कॉपी’! प्रसिद्ध गायकाचे वयाच्या ४४व्या वर्षी निधन; दुबईत घेतला अखेरचा श्वास

Udit Narayan carbon copy singer : प्रसिद्ध गायक निसार वायनाड यांचे वयाच्या अवघ्या ४४व्या वर्षी निधन झाले. दुबईतील एका रुग्णालयात शनिवारी संध्याकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काही दिवसांपासून तापाने त्रस्त असलेल्या निसार यांना प्रकृती बिघडल्यानंतर शनिवारी दुपारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. वैद्यकीय अहवालानुसार, गंभीर संसर्गामुळे त्यांना ॲसिडोसिस आणि मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअरचा त्रास झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, अजमान येथे आयोजित कार्यक्रमाच्या काही तास आधीच निसार यांचे निधन झाले. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ गायक उदित नारायण यांच्यासारखा हुबेहूब आवाज असल्याने निसार यांना ‘उदित नारायण यांची कार्बन कॉपी’ म्हणून ओळखले जात होते. त्यांचे खरे नाव निसार अरोथ इब्राहिम होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुली असा परिवार आहे..गेल्या काही दिवसांपासून निसार यांना ताप होता. ते पॅरासिटामॉल घेत होते. मात्र, प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजल्यानंतर त्यांचे मित्र नौजस कयक्कूल डॉक्टरांच्या संपर्कात होते. मात्र, उपचारादरम्यान निसार यांचे निधन झाले..Keral Travel : बॅग भरो और निकल पडो! उन्हाळ्याच्या सुट्टीत केरळमध्ये भेट देण्यासाठी 'ही' आहेत सर्वोत्तम ठिकाणे.मेडिकल रिपोर्टनुसार, गंभीर संसर्गामुळे शरीरातील अनेक अवयव निकामी झाले. तसेच रक्त आणि शरीरातील इतर द्रवांमध्ये ॲसिडचे प्रमाण वाढल्याने ॲसिडोसिसची स्थिती निर्माण झाली. सेप्टिसेमियाचाही निदानात उल्लेख करण्यात आला आहे. निसार वायनाड यांच्यावर त्यांच्या मूळ गावी केरळमधील वायनाड येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.