विमल खाऊन आला आणि बाथरूममध्ये ओकला, सुरज चव्हाणच्या नव्या घरात चाहत्याचा राडा; बायको संतापली

लोकप्रिय रील स्टार आणि 'बिग बॉस मराठी ५' मधून घराघरात पोहोचलेला सुरज चव्हाण याने आपल्या वागण्याने चाहत्यांचं मन जिंकलं. काही महिन्यांपूर्वीच सुरज लग्नबंधनात अडकला. त्यापूर्वी त्याचं नवीन घरंही बांधून तयार झालं. अजित पवार यांनी सूरजला घर बांधून दिलं होतं. मात्र नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने फॅन्सने घरी येऊन केलेला घाणेरडा प्रकार सांगितलाय. ज्यामुळे त्याची पत्नी त्याच्यावर संतापली. असं त्याचे चाहते घरी येऊन नक्की काय करून गेले?.सुरजने नुकतीच हॉटसीटला मुलाखत दिली. यात बोलताना सुरज म्हणाला, 'सूरज भाऊ तुम्हाला रात्रीचा भेटणार नाही. घरी आहे सारखं येऊ नका. आता तुम्ही समजून घ्या. माझं पहिल्यांदा वेगळं होतं आता घरी फॅमिली आहे. आधी मी सगळ्यांना भेटायचो कोणाला दुखवायचो नाही. पण आता आपल्या घरी आई-बाप नाही. घरात कोणीच नाही. ती एकटी आणि मी ही एकटा आहे. त्यामुळे तुम्ही समजून घ्या की कसं त्याच्या घरी जायचं. सूरज भाऊ घरी असेल तर तुम्हाला भेटणार. कारण तो तुमचा जीव आहे. तुम्ही माझा जीव आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'मी साधा आहे. मी माझ्या फॅन्सना खूप इज्जत देतो. मी त्यांना देवासमान मानतो पण त्यांनीही सूरज भाऊला मानलं पाहिजे. काही मुलं दारू पिऊन नशा करून आले होते. विमल खाल्लं आणि बाथरूममध्ये ओकले. माझी बायको म्हणाली, तुमचे फॅन्स घराच्या बाहेरच. मी फॅन्सना खूप इज्जत देतो तर ते डोक्यावर बसतात. त्यांनी डोक्यावर नाही हृदयात असायला हवं. आता अती झालं आहे. मी म्हटलं, दादांनी घर दिलं. सोन्याहून पिवळं झालं. एवढं भारी घर दिलं तिथे मला शांत तरी बसू द्या. माझी अपेक्षा काय आहे मला शांत होऊ द्या. मी जिंकून बिग बॉस जिंकून आलो तेव्हा रात्रभर फॅन्सना फोटो दिले. फॅनला कधी दुखवलं नाही ना. मी म्हणतो पण मानतो त्यांना हृदयात ठेवतो. रात्रभर फोटो दिले परत उठलो परत नाश्ता केला परत फोटो दिले. 10 दिवस असे घालवलेत फोटो देण्यात.'.'कोणाच्याही घरी जायचं म्हटलं तर आपण विचार करतो की कसं जावं. त्यांनी पण विचार केला पाहिजे की, त्याच्या घरी आई-वडील नाही. आई-वडील असताना वेगळं असतं. बाकी सूरज तुमचाच आहे.' असं तो म्हणालाय. .नाना पाटेकरांनी खरंच कानाखाली मारली मग मी पण दिली एक ठेवून... अभिनेत्रीने सांगितला 'यशवंत' सिनेमाचा किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.